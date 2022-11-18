. В ООН отреагировали на записи с расправой над российскими военнопленными
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В ООН отреагировали на записи с расправой над российскими военнопленными

В ООН отреагировали на записи с расправой над российскими военнопленнымиУВКПЧ ООН сообщило, что уже изучает видеозаписи с расправой над российскими военнопленными

Управление верховного комиссара по правам человека ООН заявило, что начало изучать видеозаписи с убитыми российскими военнопленными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», — сказала сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл. Она добавила,

что Минобороны России ранее заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно убили попавших в плен десять российских военных.

До этого в сети были опубликованы видео с кадрами расстрела российских бойцов украинскими военнослужащими. На одном видео демонстрируются тела российских военнослужащих, как сообщается, сдавшихся в плен и после расстрелянных украинскими военными. В другом ролике в конце записи видно, что один из солдат, вероятно, со стороны Вооруженных сил РФ, отказался сдаваться и открыл огонь.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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