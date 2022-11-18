. В передаче Андрея Норкин обсудили сбежавших звезд

Ведущий Андрей Норкин поднял горячую тему. Звезды Сети хвастают роскошной жизнью за границей, но продолжают зарабатывать на российской аудитории. В программе «Место встречи» на канале НТВ обсудили таких уехавших блогеров. Эксперты негодуют, что те получают многомиллионные гонорары как ни в чем не бывало. В программе канала НТВ обсудили скандальный ролик Некоглая о российском военном. За свою выходку стример получил штраф и был депортирован из России. Блогер также принес публичные извинения, но эксперты шоу сомневаются в их искренности. Они предполагают: Некоглай отправится в Эмираты, как и другие звезды Сети, где может продолжить снимать одиозные видео.«Давайте рассмотрим примеры. Вот они все уехали в этот самый Дубай. Ну что, там тепло, хорошо, чай растет. И? Что-то изменилось? — рассуждал ведущий Андрей Норкин. — Даня Милохин сначала развлекался в Дубае. Теперь он перебирается в Америку и предлагает наблюдать за его развлечениями там. Семейство блогерши Оксаны Самойловой и Джигана решили продолжать бизнес в соцсетях из Арабских Эмиратов. Недавно они купили квартиру в Дубае за 38 миллионов. Теперь снимают ролики про организацию свадебной вечеринки в честь годовщины. Только на наряды невеста планирует потратить 3-4 миллиона. Часть блогеров сменили местожительства еще весной. Инстасамка укатила в Эмираты. Впрочем, поклонников в нашей стране у нее от этого меньше не стало. О своей «трудной» жизни в Дубае девушка рассказывает теперь по-английски, а концерты дает в Казахстане. Нюша подробно рассказывает о жизни в районе для миллионеров. Рядом поселилась и главная инфоцыганка страны Елена Блиновская, которая стала резидентом Арабских Эмиратов. Тиктокерша Дина Саева тоже тусуется в Дубае. Так, предлагаю, в качестве регулирования законодательно запрещать вести блоги, элементы сладкой жизни — и все будет прекрасно!». В ответ адвокат Дмитрий Аграновский резко высказался в адрес эмигрировавших звезд. «Вот эта вся плесень, извините, они все для меня на одно лицо. Это явление доживает свои последние месяцы. Они сейчас хорохорятся, но вести блоги из Дубая, выступать в Казахстане — совсем другое, нежели выступать в Москве», — заявил он. Впрочем, были и те представители интернет-селебрити, которые получили восторженные отзывы со стороны экспертов. Так, например, всех восхитил поступок Ольги Бузовой. В октябре артистка посетила Донбасс с гуманитарной помощью, Курбан Омаров снял ролик с участием военных, а автор блога «Ай, как просто!» приехал в Донецк.