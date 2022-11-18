. В России начали приглашать на работу четырнадцатилетних на фоне дефицита кадров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В России начали приглашать на работу четырнадцатилетних на фоне дефицита кадров

В России начали приглашать на работу четырнадцатилетних на фоне дефицита кадров

В России начали приглашать на работу четырнадцатилетних на фоне дефицита кадровHeadHunter: в России взлетел спрос на соискателей в возрасте 14-18 лет

Осенью 2022 года более чем на четверть в годовом выражении увеличилось число приглашений пройти собеседование на работу, которые компании отправили соискателям в возрасте 14-18 лет, пишет Forbes со ссылкой на исследование HeadHunter.

Фирмы начали приглашать на работу четырнадцатилетних молодых людей и старше на фоне дефицита кадров, поясняют эксперты. Количество собеседование для соискателей 14-18 лет превысило 360 тысяч, что на 30 процентов больше, чем годом ранее.

Больше всего, по данным HeadHunter, спрос на кандидатов-подростков увеличился в образовательных учреждениях и в сфере услуг для бизнеса. Для первых количество отправленных приглашений с 1 сентября по 14 ноября взлетело в 3,5 раза относительно того же периода в 2021-м. Компании из сферы услуг для бизнеса осенью звали молодых соискателей на собеседования в три раза чаще. Также подростков звали поработать в сферы сельского хозяйства, телекоммуникаций и связи.

Число соискателей в возрасте 14-18 лет выросло на 20 процентов год к году. Их общее число превысило один миллион (на 14 процентов больше, чем год назад).

Ранее сообщалось, что около 51 процента женщин в России готовы освоить такие традиционно мужские профессии, как слесарь, водитель грузовика и разнорабочий. Большинство из них (70 процентов) признались в желании поддержать отечественные предприятия в трудные времена.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Николай Валуев был срочно госпитализирован
Николай Валуев был срочно госпитализирован
Василиса Володина сделала позитивное предсказание
Василиса Володина сделала позитивное предсказание
Маша Распутина набросилась на модельера из-за критики ее стиля
Маша Распутина набросилась на модельера из-за критики ее стиля
Сообщения о транспортном коллапсе в портах Астрахани не подтвердились
Сообщения о транспортном коллапсе в портах Астрахани не подтвердились
В России начали приглашать на работу четырнадцатилетних на фоне дефицита кадров
В России начали приглашать на работу четырнадцатилетних на фоне
Финляндия конфисковала три частных самолета подсанкционных россиян
Финляндия конфисковала три частных самолета подсанкционных россиян
Как не стоит называть дочь: какие имена предрекают несчастную судьбу и почему их стоит избегать
Как не стоит называть дочь: какие имена предрекают несчастную судьбу
Китай заинтересовался сборкой машин в Калининграде
Китай заинтересовался сборкой машин в Калининграде
Нелегко работать с баранами
Нелегко работать с баранами
В квартире известного российского блогера прошли обыски
В квартире известного российского блогера прошли обыски
Страна ЕС затормозила процесс признания уклонения от санкций преступлением
Страна ЕС затормозила процесс признания уклонения от санкций
Новая вакцина может продлить жизнь пациентам с глиобластомой
Новая вакцина может продлить жизнь пациентам с глиобластомой

Топ на сегодня

Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Россияне признались в раздражении из-за неграмотности в переписках
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой экономической реальности
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
Муж пранкер - горе в семье
Муж пранкер - горе в семье
Алену Шишкову оскорбил Влад Кадони
Алену Шишкову оскорбил Влад Кадони

Еще по теме

Зарплатные ожидания — от 50 тыс руб. Составили портрет ульяновского топ-менеджера
Названа самая непрестижная работа в России
Москвичи массово захотели работать курьерами
Россияне захотели заглянуть в чужой карман