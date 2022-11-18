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В России начали выпускать аналогичные IKEA товары

В России начали выпускать аналогичные IKEA товары«Известия»: российские мебельные производители начали выпускать аналогичные IKEA товары

Отечественные мебельные производители, создававшие товары для ушедшей из России шведской компании IKEA, начали самостоятельно продавать сделанную ими продукцию, а также выпускать новые аналогичные коллекции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).

Таким образом, компания «Ангстрем» выставила на продажу коллекцию мебели для гостиных, спален и прихожих «Фрея», которая в IKEA носила название «Хемнес», пишет издание. Кроме того, производители сообщили, что Первая мебельная фабрика создала несколько десятков совместимых друг с другом типовых кухонных модулей. В Ассоциации уточнили, что, по аналогичной с IKEA задумке, покупатель может приобрести модули и самостоятельно их собрать. Компания «Аскона» также начала выпускать схожую с ассортиментом IKEA продукцию. «Также появилась линейка товаров "а-ля IKEA" — матрасы, диваны, кровати в ценовом сегменте "средний минус"», — рассказали в «Асконе».

В ноябре сообщалось о падении чистой прибыли IKEA по итогам 2022 финансового года до 710 миллионов евро. В прошлом году прибыль компании составляла 1,4 миллиарда евро.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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