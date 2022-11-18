. Василиса Володина сделала позитивное предсказание

Астролог Василиса Володина рассказала о новом периоде. Ведущая в телеграм-канале в очередной раз напомнила, что небесные светила влияют на человека. Доказала Василиса Володина это чрезвычайно простым примером. Астролог объяснила, почему в те или иные моменты жизни люди начинают себя ощущать по-другому, хотя окружающая действительность при этом совсем не поменялась.И погода все та же, и инфляция не снизилась, и другие обстоятельства остались прежними. Но при этом ощущения у всех гораздо более позитивные и кажется, что жизнь налаживается. Оказывается — звезды на небе расположились по-другому, от того нам и хорошо. «То есть не в погоде дело, а в том, что Венера и Меркурий выбрались из сумрачного Скорпиона в знак Стрельца. И сразу кажется, что не все потеряно, что жизнь распахивает возможности шире обычного, что не надо грустить, а надо действовать, преодолевать и вершить», — написала Василиса Володина в телеграм-канале.