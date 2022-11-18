. ВЦИОМ: 64% россиян поддержали присвоение Мариуполю, Мелитополю, Горловке и Луганску почетных званий
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » ВЦИОМ: 64% россиян поддержали присвоение Мариуполю, Мелитополю, Горловке и Луганску почетных званий

ВЦИОМ: 64% россиян поддержали присвоение Мариуполю, Мелитополю, Горловке и Луганску почетных званий

ВЦИОМ: 64% россиян поддержали присвоение Мариуполю, Мелитополю, Горловке и Луганску почетных званий

Больше половины россиян (64%) положительно относятся к присвоению Мариуполю и Мелитополю почетного звания "Город воинской славы", а Горловке и Луганску - "Город трудовой доблести", такие результаты опроса приводит ВЦИОМ.

О том, что несколько лет назад в России были учреждены почетные звания "Город трудовой доблести" и "Город воинской славы" слышал каждый второй респондент (52%), 24% хорошо знают о том, что некоторым городам России присвоены такие звания, столько же граждан (24%) ответили, что слышат об этом впервые.


Каждый пятый респондент хорошо знает заседании российского оргкомитета "Победа", по итогам которого президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почётного звания "Город воинской славы", а почётное звание "Город трудовой доблести" присвоено девяти городам: Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску, 36% - что-то слышали об этом, 44% - впервые об этом услышали.

Скорее положительно к присвоению к идее присвоения Мариуполю и Мелитополю почётного звания "Город воинской славы" относится 64% граждан.

Чаще всего те, кто положительно относится присвоению этих званий указанным городам, считают, что это заслуженная награда (15%), а также отмечают, что эти города внесли большой вклад во времена Великой Отечественной войны, снабжали фронт и воевали против фашистов (10%). Кроме того, они сообщили, что люди этих городов жили под обстрелами и "настрадались" (9%), отстаивали свою свободу и не отступали (8%), вошли в состав России (4%).

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

США отказались вести сепаратные переговоры с Россией по Украине
США отказались вести сепаратные переговоры с Россией по Украине
Депутаты новой волны продолжают помогать мобилизованным и их семьям
Депутаты новой волны продолжают помогать мобилизованным и их семьям
В Херсонской области в точку сбора для эвакуации попал снаряд
В Херсонской области в точку сбора для эвакуации попал снаряд
Создатели ремейка Gothic показали обновленных гоблинов из игры
Создатели ремейка Gothic показали обновленных гоблинов из игры
Простые способы, благодаря которым удастся удалить желтые пятна с подушки
Простые способы, благодаря которым удастся удалить желтые пятна с
ВЦИОМ: 64% россиян поддержали присвоение Мариуполю, Мелитополю, Горловке и Луганску почетных званий
ВЦИОМ: 64% россиян поддержали присвоение Мариуполю, Мелитополю,
Microsoft рассказала о массовых блокировках аккаунтов Xbox в 2022 году
Microsoft рассказала о массовых блокировках аккаунтов Xbox в 2022 году
Избившего Прилучного бизнесмена приговорили к обязательным работам
Избившего Прилучного бизнесмена приговорили к обязательным работам
Доктор Мясников предостерег от употребления сыра одну группу людей
Доктор Мясников предостерег от употребления сыра одну группу людей
После тет-а-тет у Барзикова могут появиться серьёзные проблемы
После тет-а-тет у Барзикова могут появиться серьёзные проблемы
Основные правила хранения водки в домашних условиях
Основные правила хранения водки в домашних условиях
Фейл от гитариста
Фейл от гитариста

Топ на сегодня

В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой экономической реальности
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой
Бюджет нового «Форсажа» увеличился до 340 миллионов долларов
Бюджет нового «Форсажа» увеличился до 340 миллионов долларов
Пушков назвал виноватых в поведении Украины после ракетного инцидента в Польше
Пушков назвал виноватых в поведении Украины после ракетного инцидента
В России начали выпускать аналогичные IKEA товары
В России начали выпускать аналогичные IKEA товары

Еще по теме

Девять городов России получили звание "Город трудовой доблести"
Путин подписал указ о расширении списка «Город трудовой доблести»
Более полумиллиона человек поддержали присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести»
Путин внес законопроект о почетном звании "Город трудовой доблести"