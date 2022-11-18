. ВЦИОМ: 64% россиян поддержали присвоение Мариуполю, Мелитополю, Горловке и Луганску почетных званий

Вадим Карасев

Больше половины россиян (64%) положительно относятся к присвоению Мариуполю и Мелитополю почетного звания "Город воинской славы", а Горловке и Луганску - "Город трудовой доблести", такие результаты опроса приводит ВЦИОМ.

О том, что несколько лет назад в России были учреждены почетные звания "Город трудовой доблести" и "Город воинской славы" слышал каждый второй респондент (52%), 24% хорошо знают о том, что некоторым городам России присвоены такие звания, столько же граждан (24%) ответили, что слышат об этом впервые.

Каждый пятый респондент хорошо знает заседании российского оргкомитета "Победа", по итогам которого президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почётного звания "Город воинской славы", а почётное звание "Город трудовой доблести" присвоено девяти городам: Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску, 36% - что-то слышали об этом, 44% - впервые об этом услышали.

Скорее положительно к присвоению к идее присвоения Мариуполю и Мелитополю почётного звания "Город воинской славы" относится 64% граждан.

Чаще всего те, кто положительно относится присвоению этих званий указанным городам, считают, что это заслуженная награда (15%), а также отмечают, что эти города внесли большой вклад во времена Великой Отечественной войны, снабжали фронт и воевали против фашистов (10%). Кроме того, они сообщили, что люди этих городов жили под обстрелами и "настрадались" (9%), отстаивали свою свободу и не отступали (8%), вошли в состав России (4%).