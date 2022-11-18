. Венгрия объяснила отказ от поддержки общего кредита ЕС для Украины
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Венгрия объяснила отказ от поддержки общего кредита ЕС для Украины

Венгрия объяснила отказ от поддержки общего кредита ЕС для УкраиныВенгрия заявила, что не ставит интересы Украины выше своих, поэтому не поддержит кредит ЕС

Будапешт не ставит интересы Украины выше своих, поэтому не поддержит общий кредит Европейского союза (ЕС) для Киева. Так объяснил позицию страны премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает РИА Новости.

«Венгрия не согласна с тем, чтобы страны-члены Евросоюза совместно предоставляли кредиты для помощи Украине», — высказался глава правительства. Он призвал государства объединения пропорционально и справедливо распределить сумму, которая будет направлена Киеву.

«Венгрия будет ежегодно выделять из национального бюджета сумму в размере 60-70 миллиардов форинтов в рамках двустороннего соглашения, заключенного с Украиной», — уточнил Орбан.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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