. Веселый концерт: музыку послушал и пару зубов потерял

Вадим Карасев

Среди поклонников тяжелой и экстремальной музыке есть своя культура. Многие фанаты любят устраивать такие веселые "танцы", как слэм (когда все бегают и толкаются) и мош (когда все машут руками, ногами и локтями в разные стороны). Для человека не из "движухи" все это выглядит как тотальный хаос и ужас. Но в действительности все не так страшно и каждый участник моша или слэма соблюдает свод правил: никаких кулаков, драк, конфликтов, негатива и ни в коем случае нельзя трогать тех, кто в "замесе" не участвует. Правда, в голову все равно может прилететь, но ребята знают во что ввязываются. Но все эти правила летят в мусор, когда речь заходит... про "контактный мош". Это особый подвид концертного рубилова, который мало чем отличается от массовой драки. Зато отлично снимает стресс и дарит массу эмоций!