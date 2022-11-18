. Владимир Джабаров подведет политические итоги недели

18 ноября пресс-центре «Парламентской газеты» первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поведет политические итоги недели, в частности, сенатор расскажет, что стало самым главным событием на полях саммита G20.

Кроме того, парламентарий расскажет, случайность или провокация падение украинской ракеты на территории Польши; о чем говорит переброска войск ВСУ на Запорожское направление; какие шаги необходимо предпринять международному сообществу для начала мирных переговоров между Россией и Украиной и какую роль может сыграть Турция в этом вопросе.

Мероприятие начнется в 14:00. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» или в группе издания в соцсети «ВКонтакте». Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу: press-center@pnp.ru