. Власти пообещали оплатить похороны погибшей при пожаре в Стерлитамаке семьи

Вадим Карасев

Глава Башкирии Хабиров пообещал оплатить похороны погибшей при пожаре в Стерлитамаке семьи

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал оплатить похороны семьи, погибшей при пожаре в Стерлитамаке. Комментарий главы приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что власти создали оперативный штаб, который на месте занимается расследованием причин трагедии. Его возглавил вице-премьер правительства российского региона Ирек Сагитов.

«Организацию похорон и все сопутствующие расходы возьмем на себя. Позаботимся о детях, которые остались у погибших», —написал Хабиров.

Глава Башкирии выразил соболезнования родственникам погибших.

До этого региональный омбудсмен Оксана Панчихина рассказала, что погибшая при пожаре в Стерлитамаке семья считалась благополучной и не состояла на учете.

О пожаре в Башкирии стало известно 18 ноября. Огонь распространился в жилом двухквартирном кирпичном доме, расположенном на улице Молодежная в деревне Матвеевка. Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Погибли пятеро детей и двое взрослых. В доме, где произошел пожар, воспитывалось семеро детей, четверо из которых — приемные. Отец смог спасти из огня пятилетних двойняшек, но сам погиб.