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Военкор рассказал о гибели отца Суровикина

Военкор рассказал о гибели отца СуровикинаВоенкор Сладков рассказал, что отец Суровикина погиб в 1966-м за штурвалом истребителя

Отец командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина героически погиб в 1966 году за штурвалом истребителя, отводя самолет от жилых домов. Об этом рассказал в Telegram военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Сладков заявил, что с ним связался бывший командир Московского погранотряда Василий Масюк, который рассказал подробности гибели отца российского генерала. По воспоминаниям Масюка, полковник авиации Владимир Суровикин управлял истребителем-бомбардировщиком Су-7Б недалеко от Уссурийска. После набора высоты у самолета отказал двигатель, и истребитель стремительно направился в направлении жилых домов.

«Имея приказ катапультироваться, летчик все же остался в кабине и сумел направить самолет в безлюдное место. Шансов на собственное спасение у него не осталось», — вспомнил Масюк, отметив, что за этот подвиг Суровикина-старшего наградили орденом Ленина посмертно. Он добавил, что летчика похоронили в селе Воздвиженка в Приморье, куда часто приезжал его сын. Будущий российский генерал родился спустя почти полгода после гибели родителя.

С ноября 2017 года Суровикин занимал позицию главкома Воздушно-космических сил России. С января по апрель 2019 года командовал российскими войсками в Сирии. В июне 2022-го стало известно, что его поставили во главе Южной группировки российских войск в зоне спецоперации. В октябре Суровикина назначили командующим объединенной группировкой войск.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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