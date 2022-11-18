. Восемь бьюти-секретов арабских принцесс, чтобы выглядеть безупречно

Восточные принцессы, несмотря на то, что имеют практически неограниченные финансовые возможности, не спешат гнаться за новинками западной косметологии. С давних времен сохранились уникальные рецепты красоты, которые намного больше устраивают арабских женщин. Посмотрите на Королеву Ранию, Диану Абдулазизи или Шейху Мону — все они успешные, сияющие, красивые. Так почему бы и нам не воспользоваться бьюти-секретами арабских принцесс, тем более они не потребуют больших трат?

Бьюти-секреты арабских принцесс

Кефирные маски

Издавна кисломолочный продукт помогал сделать волосы более сияющими и мягкими. Однако делали кефир сами, из молока и закваски. От покупного продукта, впрочем, тоже есть польза. Нанесите кефир на волосы и оставьте на 10 минут, после чего промойте шампунем.





Натуральное окрашивание

Восточные женщины от природы чернявы, и они предпочитают лишь подчеркивать цвет своей шевелюры. Однако использовать агрессивные краски они не спешат. На помощь приходит хна либо басма. В зависимости от того, сколько их держать на волосах, можно добиться нужного результата — просто усилить блеск либо сделаться жгучей брюнеткой.

Драгоценные масла

Самое ценное масло — аргановое. На востоке его очень ценят и добавляют практически в любую косметику: в шампунь, кондиционер, крем, молочко для тела. Кожа станет мягкой и шелковистой, а волосы — идеально послушными и гладкими.

Эфирные масла

Их обязательно добавляют в духи, потому что это не только безопасно, но и экономично. Такой аромат продержится на коже дольше и не вызовет аллергии. А если капнуть пару капель в воду и принять ванну, то кожа станет более эластичной. Кроме того, ванна с маслами действует расслабляюще и снимает стресс.





Розовая вода

Розы пахнут очень хорошо — никто спорить не будет. Их использование в косметических целях особенно распространено на востоке. Принцессы ранее натирали тело розовой водой, и она играла роль духов. Но также хороша такая вода и в качестве тоника для лица, потому что снимает раздражения, успокаивает кожу, а также делает ее бархатистой.

Маска из куркумы

Поначалу куркуму стали использовать в Индии, но арабские красавицы быстро переняли секрет красоты. Для приготовления маски нужно взять всего две ст. л. муки, половинку ч. л. куркумы и добавить две ложки молока. Все ингредиенты смешивают и наносят на лицо. Через полчаса смыть теплой водой.

Лимон — для отбеливания

Чтобы сделать кожу более ровной, сияющей, отбелить ее, достаточно раз в день протирать лицо долькой свежего лимона. Если кожа и так светлая, этот ритуал достаточно совершать один раз в неделю.





Хаммам

Хаммам — это восточная баня для женщин. Ранее помыться можно было только таким способом, но хаммам популярен и сейчас. Женщины знают, что процесс поможет наладить метаболизм, устранить застои жидкостей во внутренних органах, вывести токсины, нормализовать кровяное давление. Для того чтобы пребывание в хаммаме приносило максимум пользы во время паренья принцессы скрабируют тело кофейной гущей. Интересно, что такая баня является достаточно щадящей — температура в ней никогда не превышает 50 градусов.

Свободный крой в одежде

Несмотря на то что это традиция всех арабских стран — носить свободную одежду, которая не прилегает к телу, привычка имеет и практическое значение, и потому от нее не отказываются даже светские принцессы наподобие Шейхи Моны. А все дело в том, что свободный крой делает женщину более загадочной, чарующей, струящиеся ткани волнуют воображение. Такая одежда позволяет избежать застоя крови в копилярах на поверхности кожи и уберегает от множества проблем.