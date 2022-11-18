. Заявления Пентагона о необходимости переговоров с Россией насторожило Вашингтон
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Заявления Пентагона о необходимости переговоров с Россией насторожило Вашингтон

Заявления Пентагона о необходимости переговоров с Россией насторожило ВашингтонWSJ: в США испугались влияния военных на политику после заявления Пентагона о РФ и Украине

Слова председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли о необходимости переговоров России и Украины насторожили Вашингтон. Об этом заявил колумнист Сет Кропси (Seth Cropsey) в статье для газеты The Wall Street Journal.

По его мнению, подобные заявления являются стратегически нерациональными. Кроме того, они также демонстрируют «те риски, которые влечет за собой назначение военных офицеров высшего звена на влиятельные политические должности».

Кроспи также отметил, что назначение генералов на такие ключевые должности создает возможности для серьезного конфликта между гражданскими и военными властями. «Сейчас в Соединенных Штатах есть риск идеального военно-гражданского шторма, в рамках которого обретший политическую власть генерал Милли сменит министра обороны Остина или займет какое-то другое важное место в администрации [президента США Джо] Байдена», — говорится в статье WSJ. В заключение Кроспи подчеркнул, что решения о целях политики Вашингтона в конфликте на Украине должны приниматься только избранными должностными лицами.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли предположил, что возможность проведения переговоров может появиться зимой. «Когда существует возможность переговоров, когда возможно достижение мира, воспользуйтесь ею», — призвал он.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

До первого поворота
До первого поворота
Заявления Пентагона о необходимости переговоров с Россией насторожило Вашингтон
Заявления Пентагона о необходимости переговоров с Россией насторожило
Пять практических советов, как ухаживать за волосами в морозы
Пять практических советов, как ухаживать за волосами в морозы
Иван Охлобыстин отправился на фронт
Иван Охлобыстин отправился на фронт
Эдгарду Запашному предсказали печальное будущее после нападения тигра
Эдгарду Запашному предсказали печальное будущее после нападения тигра
Лучшие шутки и мемы из Сети - 17.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 17.11.2022 (15 фото)
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
Авторы The Callisto Protocol представили трейлер к скорому релизу игры
Авторы The Callisto Protocol представили трейлер к скорому релизу игры
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой экономической реальности
Эксперты высоко оценили политику Собянина в условиях СВО и новой
5 женских типов, которых почему-то боятся мужчины
5 женских типов, которых почему-то боятся мужчины
Черно организовала не только разборки с мужем, но и с сестрой
Черно организовала не только разборки с мужем, но и с сестрой
Как провести Рождественский пост: когда наступает, как правильно поститься, что можно есть
Как провести Рождественский пост: когда наступает, как правильно

Топ на сегодня

«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних условиях
«Ленивое» похудение: как сбросить 3, 5, 10 кг без спорта в домашних
Небензя заявил о превращении Украины в полигон для испытаний западного оружия
Небензя заявил о превращении Украины в полигон для испытаний
Катя Гордон сообщила о пополнении в семье
Катя Гордон сообщила о пополнении в семье
Муж Яны Поплавской «нагнул ее раком»
Муж Яны Поплавской «нагнул ее раком»
"Тот новый оказался ни о чем": Гарик Харламов объявил о возвращении в Comedy Club
"Тот новый оказался ни о чем": Гарик Харламов объявил о

Еще по теме

СМИ: Трамп собирается назвать своих кандидатов на ряд постов в Пентагоне
Американских военных протестируют на антитела к коронавирусу
США обвинили Китай в посягательстве на сложившийся мировой порядок
Экс-глава Пентагона заявил о новом этапе холодной войны с Россией