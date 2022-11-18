. Звезда Comedy Woman рассказала об интересе мужа-итальянца к русскому мату
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Звезда Comedy Woman рассказала об интересе мужа-итальянца к русскому мату

Звезда Comedy Woman рассказала об интересе мужа-итальянца к русскому матуЭкс-участница Comedy Woman Федункив заявила, что ее муж-итальянец выучил русский мат

Бывшая участница юмористического проекта Comedy Woman на ТНТ, актриса Марина Федункив, призналась, что ее супруг-итальянец Стефано Маджи (Stefano Maggi) быстро выучил русскую нецензурную лексику. О его интересе к матерным словам артистка рассказала в эфире радио «Юмор FM», запись доступна на YouTube.

Федункив отметила, что они с мужем общаются на русском языке. Она также утвердительно ответила на вопрос о том, знает ли Маджи нецензурную лексику. «Конечно, первым делом [выучил]. Мы же в ковид общались по FaceTime, и я могла что-то отчебучить между делом», — сказала звезда Comedy Woman.

Артистка добавила, что, по мнению ее супруга, использование матерных слов идет ей.

Ранее Федункив также призналась, что главным в ее семье является муж. Она заверила, что супруг научил ее «быть слабой».

О том, что Федункив вышла замуж за Маджи, стало известно в июле 2021 года. Уточнялось, что у мужчины есть свой бизнес, последние несколько лет он живет и работает в России. Актриса длительное время скрывала новый роман.

Перед этим Федункив дважды была замужем. Летом 2020 года она рассказала, что ее второй экс-супруг был наркозависимым и избивал ее. Артистка призналась, что не сообщала никому о домашнем насилии из-за репутации успешной комедийной актрисы и стыда.

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По материалам: lenta.ru

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