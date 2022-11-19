16 работ художника, который так реалистично изображает предметы, что подвох можно заметить не сразу
Сегодня мы познакомим вас с любопытным проектом художника Сергея Артемьева. Сергей — портретист, он пишет маслом на холсте и пастелью на картоне. Помимо очень реалистичных портретов в его Инстаграме* можно найти любопытные видео: он изображает мелкие предметы и еду так, что рисунки совершенно не отличить от оригинала. Подвох можно заметить, разве что только посмотрев на них под углом.
15 минут — и листочек готов
Кусочек кекса
Пицца
Авокадо
Удивительно, как Сергей идеально подмечает и фиксирует мелкие детали. А подбирать цвета так, чтобы разницы с оригиналом вообще не было — настоящее мастерство.
Эчпочмак
Бутерброд с колбасой
Арбуз
Расписные ложки
Сахарные петушки
Рыбки
Для создания большей части скетчей художнику требуется меньше часа, частенько он укладывается даже в 30 минут. А вот петушки и рыбки оказались посложнее: на создание петушков художник потратил два часа, а на рыбок — 100 минут.
Помидорки
Огурцы
Перчики
Виноград
Пончик
До и после
А здесь вы можете найти подборку работ уличных творцов, которые решили покреативить с окружающей средой.
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