. 16 работ художника, который так реалистично изображает предметы, что подвох можно заметить не сразу
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16 работ художника, который так реалистично изображает предметы, что подвох можно заметить не сразу

16 работ художника, который так реалистично изображает предметы, что подвох можно заметить не сразу

Сегодня мы познакомим вас с любопытным проектом художника Сергея Артемьева. Сергей — портретист, он пишет маслом на холсте и пастелью на картоне. Помимо очень реалистичных портретов в его Инстаграме* можно найти любопытные видео: он изображает мелкие предметы и еду так, что рисунки совершенно не отличить от оригинала. Подвох можно заметить, разве что только посмотрев на них под углом.

15 минут — и листочек готов

artemyev_art

Кусочек кекса

artemyev_art

Пицца

artemyev_art

Авокадо

artemyev_art

Удивительно, как Сергей идеально подмечает и фиксирует мелкие детали. А подбирать цвета так, чтобы разницы с оригиналом вообще не было — настоящее мастерство.

Эчпочмак

artemyev_art

Бутерброд с колбасой

artemyev_art

Арбуз

artemyev_art

Расписные ложки

artemyev_art

Сахарные петушки

artemyev_art

Рыбки

artemyev_art

Для создания большей части скетчей художнику требуется меньше часа, частенько он укладывается даже в 30 минут. А вот петушки и рыбки оказались посложнее: на создание петушков художник потратил два часа, а на рыбок — 100 минут.

Помидорки

artemyev_art

Огурцы

artemyev_art

Перчики

artemyev_art

Виноград

artemyev_art

Пончик

artemyev_art

До и после

artemyev_art

А здесь вы можете найти подборку работ уличных творцов, которые решили покреативить с окружающей средой.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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