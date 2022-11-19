. 16 работ художника, который так реалистично изображает предметы, что подвох можно заметить не сразу

Сегодня мы познакомим вас с любопытным проектом художника Сергея Артемьева. Сергей — портретист, он пишет маслом на холсте и пастелью на картоне. Помимо очень реалистичных портретов в его Инстаграме* можно найти любопытные видео: он изображает мелкие предметы и еду так, что рисунки совершенно не отличить от оригинала. Подвох можно заметить, разве что только посмотрев на них под углом.

15 минут — и листочек готов

Кусочек кекса

Пицца

Авокадо

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Удивительно, как Сергей идеально подмечает и фиксирует мелкие детали. А подбирать цвета так, чтобы разницы с оригиналом вообще не было — настоящее мастерство.

Эчпочмак

Бутерброд с колбасой

Арбуз

Расписные ложки

Сахарные петушки

Рыбки

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Для создания большей части скетчей художнику требуется меньше часа, частенько он укладывается даже в 30 минут. А вот петушки и рыбки оказались посложнее: на создание петушков художник потратил два часа, а на рыбок — 100 минут.

Помидорки

Огурцы

Перчики

Виноград

Пончик

До и после

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А здесь вы можете найти подборку работ уличных творцов, которые решили покреативить с окружающей средой.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.