. 17 комиксов от автора из США, который является мастером нестандартного юмора и шуточек за 300
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17 комиксов от автора из США, который является мастером нестандартного юмора и шуточек за 300

17 комиксов от автора из США, который является мастером нестандартного юмора и шуточек за 300

Хороших комиксов много не бывает. Это беспроигрышный вариант, который отлично поднимет настроение и зарядит позитивом на долгие часы. Сегодня предлагаем вам посмотреть работы Адама Эллиса. Он является настоящим специалистом, умеющим подмечать юмористические моменты почти в любых жизненных ситуациях. Благодаря своему художественному таланту, Адам имеет возможность делиться с миром своими наблюдениями и купаться в лучах славы, которые ему посылают многочисленные поклонники.

О бесславно погибших фруктах

adamtots

Адам Эллис — известный иллюстратор родом из США. Его комиксы радуют читателей с 2013 года. За всё время Адам нарисовал сотни работ, каждая из которых по-своему интересна и замечательна.

Главное, никому не показывать

adamtots

Второй вариант отдыха тоже неплох

adamtots

Настало время прощаться

adamtots

Как же быстро летят недели

adamtots

Пособие, как напугать миллениала

adamtots

Турбо режим активирован

adamtots

Адам обожает своего кота Максвелла и других животных в целом. У нас есть отдельная статья с его любопытными иллюстрациями, которые покажут, как нужно правильно гладить различных животных.

Такое себе предсказание

adamtots

Когда ненавидишь ждать

adamtots

На стиле

adamtots

Что-то пошло не по инструкции

adamtots

Идеальная жизнь

adamtots

Просто попей воды

adamtots

Главный герой комиксов — молодой парень. Он срисован с Адама — автора комиксов. Главная тема иллюстраций — повседневные ситуации, с которыми сталкивается каждый из нас. Помимо этого, художник помещает в свои работы и других героев: подруг, животных, персонажей комиксов, фильмов, сказок и многих других.

О фильмах ужасов

adamtots

Сменил вид деятельности

adamtots

Найти и посмотреть оригиналы работ Адама можно в его блоге. Переводом комиксов на русский язык занималась HelenFy.

Тот самый момент, когда обожаешь горячий душ

adamtots

Здесь вы можете посмотреть комиксы, которые наглядно покажут, как это — быть современным тату-мастером.

# Интересное
По материалам: twizz

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