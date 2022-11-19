. 17 комиксов от автора из США, который является мастером нестандартного юмора и шуточек за 300

Хороших комиксов много не бывает. Это беспроигрышный вариант, который отлично поднимет настроение и зарядит позитивом на долгие часы. Сегодня предлагаем вам посмотреть работы Адама Эллиса. Он является настоящим специалистом, умеющим подмечать юмористические моменты почти в любых жизненных ситуациях. Благодаря своему художественному таланту, Адам имеет возможность делиться с миром своими наблюдениями и купаться в лучах славы, которые ему посылают многочисленные поклонники.

О бесславно погибших фруктах

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Адам Эллис — известный иллюстратор родом из США. Его комиксы радуют читателей с 2013 года. За всё время Адам нарисовал сотни работ, каждая из которых по-своему интересна и замечательна.

Главное, никому не показывать

Второй вариант отдыха тоже неплох

Настало время прощаться

Как же быстро летят недели

Пособие, как напугать миллениала

Турбо режим активирован

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Адам обожает своего кота Максвелла и других животных в целом. У нас есть отдельная статья с его любопытными иллюстрациями, которые покажут, как нужно правильно гладить различных животных.

Такое себе предсказание

Когда ненавидишь ждать

На стиле

Что-то пошло не по инструкции

Идеальная жизнь

Просто попей воды

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Главный герой комиксов — молодой парень. Он срисован с Адама — автора комиксов. Главная тема иллюстраций — повседневные ситуации, с которыми сталкивается каждый из нас. Помимо этого, художник помещает в свои работы и других героев: подруг, животных, персонажей комиксов, фильмов, сказок и многих других.

О фильмах ужасов

Сменил вид деятельности

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Найти и посмотреть оригиналы работ Адама можно в его блоге. Переводом комиксов на русский язык занималась HelenFy.

Тот самый момент, когда обожаешь горячий душ

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Здесь вы можете посмотреть комиксы, которые наглядно покажут, как это — быть современным тату-мастером.