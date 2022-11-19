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22 самых успешных фильма последних 22 лет, которые становились самыми кассовыми в разные годы 21 века

22 самых успешных фильма последних 22 лет, которые становились самыми кассовыми в разные годы 21 века

16 декабря в мировом прокате выйдет фильм, который имеет все шансы стать самым кассовым в истории кино. Речь идёт о второй части «Аватара» Джеймса Кэмерона. Продолжение называется «Аватар: Путь воды», чей релиз произойдёт спустя 13 лет после первой части. Напомним, что «Аватар» является действующим рекордсменом по числу общих кассовых сборов, — и если уж кому скидывать его с пьедестала, то только собственному сиквелу.

А раз нас ожидает такое событие, давайте вспомним, какие фильмы становились самыми кассовыми в разные годы 21 века. Тут у нас сплошные хиты и шедевры! Ну, кроме одного.

2001 год: Гарри Поттер и философский камень 

Warner Bros.

Общие кассовые сборы: $978 млн

2002 год: Властелин колец: Две крепости

New Line Cinema

Общие кассовые сборы: $927 млн

2003 год: Властелин колец: Возвращение короля

New Line Cinema

Общие кассовые сборы: $1,120 млрд

2004 год: Шрек 2

DreamWorks Picture

Общие кассовые сборы: $923 млн

2005 год: Гарри Поттер и Кубок огня

Warner Bros.

Общие кассовые сборы: $896 млн

2006 год: Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

Buena Vista Pictures Distribution

Общие кассовые сборы: $1,066 млрд

2007 год: Пираты Карибского моря: На краю света

Buena Vista Pictures Distribution

Общие кассовые сборы: $961 млн

2008 год: Тёмный рыцарь

Warner Bros.

Общие кассовые сборы: $1,004 млрд

2009 год: Аватар

20th Century Fox

Общие кассовые сборы: $2,923 млрд

Кстати, «Аватар» удержал своё кассовое первенство за счёт повторного проката в Китае в марте 2021 года. Без этой хитрости фильм уступил бы кое-какому фантастическому блокбастеру, который вышел спустя ровно 10 лет после «Аватара». О нём чуть ниже.

2010 год: История игрушек: Большой побег

Pixar

Общие кассовые сборы: $1,066 млрд

2011 год: Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II

Warner Bros.

Общие кассовые сборы: $1,341 млрд

2012 год: Мстители

Marvel Studios

Общие кассовые сборы: $1,518 млрд

2013 год: Холодное сердце

Walt Disney Studios Motion Pictures

Общие кассовые сборы: $1,274 млрд

2014 год: Трансформеры: Эпоха истребления

Paramount Pictures

Общие кассовые сборы: $1,104 млрд

А знаете, у кого из этого списка титанов самые низкие зрительские оценки? Именно у несчастных «Трансформеров». Ни Марк Уолберг, ни железные динозавры не спасли фильм от разгрома его чисто художественных особенностей.

2015 год: Звёздные войны: Пробуждение Силы 

Lucasfilm

Общие кассовые сборы: $2,068 млрд

2016 год: Первый мститель: Противостояние 

Marvel Studios

Общие кассовые сборы: $1,153 млрд

2017 год: Звёздные войны: Последние джедаи 

Lucasfilm

Общие кассовые сборы: $1,332 млрд

2018 год: Мстители: Война бесконечности 

Marvel Studios

Общие кассовые сборы: $2,048 млрд

2019 год: Мстители: Финал

Marvel Studios

Общие кассовые сборы: $2,797 млрд

А вот и самый кассовый фильм все времён, если считать только один прокатный период. В честном поединке «Финал» собрал на 8 миллионов больше, чем «Аватар», но у последнего был тот самый упомянутый выше повторный прокат.

2020 год: Восемь сотен (Китай)

Beijing Diqi Yinxiang Entertainment

Общие кассовые сборы: $461 млн

Самый внезапный фильма списка. Смотрели его? Вы вообще о нём слышали? Пандемийный 2020 год, временное закрытие кинотеатров по всему миру и переносы мировых премьер впервые в истории позволили неанглоязычному фильму стать самым кассовым в году. Как видите, для этого ему хватило очень даже скромных сборов по сравнению с остальными в этом списке.

2021 год: Человек-паук: Нет пути домой

Marvel Studios

Общие кассовые сборы: $1,901 млрд

2022 год: Топ Ган: Мэверик (пока что)

Paramount Pictures

Общие кассовые сборы: $1,486 млрд

К несчастью для Тома Круза и самого кассового фильма в его карьере 16 декабря этого года выходит тот самый долгожданный «Аватар: Путь воды», который и за полмесяца способен устроить кассовый рекорд. Смогут ли его сборы достичь полутора миллиардов до конца года, мы узнаем уже очень скоро. А пока лидером 2022 года остаётся внезапный сиквел боевика 1986 года про военных лётчиков.

Кстати, вы заметили, что почти все фильмы из списка — продолжения? Лишь 4 фильма здесь являются первыми частями. Вот такой вот век франшиз и сиквелов!

# Интересное
По материалам: twizz

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