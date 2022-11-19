. 26-летняя дочь Светланы Лазаревой обрела семейное счастье

Звезда 90-х, 60-летняя певица Светлана Лазарева выдала замуж свою единственную дочь. Еще несколько месяцев назад Светлана Лазарева поделилась радостной новостью с подписчиками — ее дочь Наталия выходит замуж. И вот 24 октября единственная наследница вышла замуж за Александра Колегова На празднике присутствовали самые близкие молодых. На днях артистка и ее наследница поделились снимками с торжества.«Замужем теперь. Ты счастлива, ты любима, ты благополучна, а нам большего не надо. Девочка взрослая, доченька-жена», — расчувствовалась Лазарева в личном блоге.Пользователи Сети вовсю поздравляют певицу и ее наследницу со столь важным событием и желают счастливой семейной жизни. «Какая красивая пара! Счастья вам!»; «Наталия — умничка и красотка! Пусть у вас с мужем все будет хорошо!»; «Светлана, какое счастье видеть радостные лица детей!; Какая красавица невеста Наташа! Поздравляю вашу семью с таким замечательным событием! Очень рад за вас! Любви и счастья молодым!» — отмечает публика. Напомним, дочь артистка работает журналисткой, ее избранник Александр занимается цифровыми продуктами. Новоиспеченные супруги очень любят родную Россию и не собираются покидать ее.