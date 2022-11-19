. 7 вещей, способных истощить душу и лишить вас радости

Вадим Карасев

Каждый из нас имеет душу, но она часто бывает истощена. Когда такое происходит, человек чувствует опустошение и слабость. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, что способно истощить вашу душу и лишить оптимизма.

Есть специальные ритуалы на счастье, которые являются весьма действенными, но они будут бесполезными, если в вашей жизни присутствует то, о чем идет речь далее. Перестаньте совершать досадные ошибки, истощающие вашу энергетику и опустошающие вас. Пришло время измениться.

Болезни

Старайтесь всегда следить за своим здоровьем. Если есть какие-то недуги, необходимо бороться с ними, причем начинать прямо сейчас. Проблемы со здоровьем приводят к тому, что человек утрачивает желание жить.

Чтобы быть здоровыми, нам необходимо бороться с вредными привычками. Это первый и самый важный совет для тех, кто хочет вернуть себе внутреннюю силу. Плохи привычки разрушают наше самолюбие и лишают нас энергии. В запущенных случаях страдает также здоровье, иммунитет.

Также чтобы не болеть, важно высыпаться и правильно питаться, заниматься спортом. Всё это поможет вам бороться с недугами. Недостаток сна, безделье и нежелание проявлять физическую активность — это три главные причины постепенного снижения иммунитета и ухудшения самочувствия.

Неприятные новости, нервы и тревога

Люди, которые постоянно следят за всеми мировыми и локальными политическими новостями, далеко не всегда находятся в хорошем самочувствии. Плохие новости истощают нашу душу и лишают нас радости на долгое время.

Чтобы быть более здоровыми и сильными духовно, рекомендуем вам как можно меньше фокусироваться на дурных новостях. Нервозность и тревожность очень плохо сказываются на работе чакр. Если в вашей жизни много людей или событий, которые заставляют вас нервничать и переживать, то советуем как можно скорее это испарить.

Перегруженность работой и делами

Есть люди, которые не могут найти время для нормального отдыха. Если вы постоянно перегружены делами, это может очень плохо сказать на настроении, здоровье. Трудоголизм и повышенная ответственность за себя и за всех вокруг приводит к серьезному душевному истощению.

Даже самая приятная в мире работа все равно требует осторожности и отдыха. Наше тело, как и душа, не обладают бездонными ресурсами. Помните об этом, чтобы не лишать себя удовольствия, получаемого от жизни.

Одиночество или постоянное общение с людьми

Человеку нельзя постоянно пребывать в одиночестве или, наоборот, вечно находиться среди людей. Тут важно поддерживать баланс, потому что когда мы много общаемся с окружающими, нас это истощает внутренне, а в длительном одиночестве мы не получаем никакой эмоциональной подпитки. Человек — существо социальное, поэтому если вам хочется, чтобы душа пела, а настроение всегда было хорошим, меняйте обстановку. К примеру, одни выходные проводите с друзьями, другие с семьей, а третьи в уединении.

Обиды и жизнь прошлым

Обида — это сильнейший якорь, который тянет нас вниз и заставляет жить прошлым. Это сильно истощает нас внутренне и заставляет жить в забвении и унынии. Прощайте прежде всего себя самих, а уже потом окружающих. Дайте себе возможность смириться с тем, что у вас что-то не получилось сделать в прошлом. Только настоящее имеет какое-то значение.

То же самое касается общения с окружающими. Не нужно таить обиду на кого-то и постоянно думать о том, кто и что вам сделал год или десять лет назад. Просто забудьте об этом, потому что сейчас вы живете в другом времени. Нет смысла жить прошлым, потому что вы его не исправите.

Общение с неприятными людьми

Прощать — это не значит общаться с людьми, которые вам не нравятся. Вы можете прощать, но продолжать общение вам не за чем, если человек вас раздражает или заставляет чувствовать себя неполноценным, манипулирует вами. Неприятное окружение очень сильно выматывает и истощает нас внутренне.

Привычка жить ожиданиями

Это, пожалуй, самая опасная привычка из всех, потому что мы часто живет в ожидании чуда и думаем, что это нормально, однако, это очень сильно нас изматывает. Ничто не изматывает человека так, как ожидание, поэтому старайтесь брать ответственность за свое настоящее и будущее. Не ждите чуда и не ждите, что кто-то придет и сделает все за вас.