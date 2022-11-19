. Авторы Disney Dreamlight Valley называют «большим успехом» выпуск игры в Game Pass

Вадим Карасев





В сентябре этого года в подписке Game Pass вышла новинка Gameloft — игра Disney Dreamlight Valley. Проект появился в игровом сервисе в раннем доступе, и сейчас разработчики активно его дорабатывают, чтобы выпустить в релиз в 2023 году. Что интересно, после релиза игра Disney Dreamlight Valley будет условно-бесплатной, сейчас же к ней имеют доступ только покупатели премиальной версии проекта по предзаказу и подписчики сервиса Game Pass.

Первые превью Disney Dreamlight Valley: журналисты довольны игрой

Ведущий продюсер игры Disney Dreamlight Valley Манеа Кастет в рамках интервью порталу trueachievements рассказал об успешном запуске проекта в Game Pass. По его словам, выход игры в подписке позволил получить доступ к большой аудитории игроков еще в раннем доступе, что важно для развития проекта:

Мы очень счастливы [выпустить игру в Game Pass]. Наличие Disney Dreamlight Valley в подписке в первый день было для нас большим успехом. С самого начала мы уделяли большое внимание тому, чтобы игра была доступна как можно большему количеству игроков во время раннего доступа. Выпуск игры в Xbox Game Pass на этом этапе был легкой задачей, и пока мы очень довольны результатами.

Напомним, игра Disney Dreamlight Valley недавно получила апдейт до 60 FPS на Xbox Series X | S.