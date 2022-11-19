. Авторы экшена Evil West, с вампирами на Диком Западе, рассказали о продолжительности игры
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Авторы экшена Evil West, с вампирами на Диком Западе, рассказали о продолжительности игры

Авторы экшена Evil West, с вампирами на Диком Западе, рассказали о продолжительности игры


В начале следующей недели, 22 ноября, состоится релиз игры Evil West. Ожидаемый экшен от студии Flying Wild Hog расскажет историю Дикого Запада, над которым нависла зловещая угроза. В сеттинге Дикого Запада игрокам предстоит сражаться с монстрами и полчищами вампиров.

В рамках интервью разработчики Evil West рассказали о продолжительности проекта. По их словам, среднее время на прохождение игры составит 10-15 часов, если речь идет только о кампании. Но игроки смогут найти, чем еще развлечь себя в игре. В частности, в Evil West будет кооператив, который позволит заново пройти игру в компании с другом, а также уже на старте будет «Новая игра+», режим с необратимой смертью и возможность повторно пройти любую миссию.

Evil West будет работать в 1080p на Xbox Series S, а на Xbox One X в 4K — на обеих консолях 30 FPS

Ниже можно посмотреть геймплей Evil West — игра выходит на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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