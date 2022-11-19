. БАМовцев поощрят медалью
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

БАМовцев поощрят медалью

БАМовцев поощрят медалью

Активных строителей БАМ поощрят медалью «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Правила вручения награды утвердил своим постановлением кабмин. Этот документ от 9 ноября 2022 г. N 2013 вступает в силу 19 ноября.

Ранее указ об учреждении новой медали подписал президент России Владимир Путин. Так будут награждать участников строительства, реконструкции, развития и обслуживания Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и объектов ее инфраструктуры, в том числе военнослужащих.

Вручать медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали» должны на основании приказов Министерства транспорта или Министерства обороны. Делать это предписано от имени Президента Российской Федерации.


# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Во Франции задержали украинцев по подозрению в производстве детской порнографии
Во Франции задержали украинцев по подозрению в производстве детской
Причины, по которым домашний кот может бегать и мяукать по ночам, как его усмирить
Причины, по которым домашний кот может бегать и мяукать по ночам, как
Подборка интересных фотографий из прошлого (18 фото)
Подборка интересных фотографий из прошлого (18 фото)
Путин наградил экипаж катера "Арарат", помогавшего вывозить людей из Херсона
Путин наградил экипаж катера "Арарат", помогавшего вывозить
Российские банки нашли новый способ отправки кодов подтверждения клиентам
Российские банки нашли новый способ отправки кодов подтверждения
Pentiment от Obsidian появилась только благодаря подписке Game Pass
Pentiment от Obsidian появилась только благодаря подписке Game Pass
Какой наряд больше всего подходит для встречи Нового 2023 года разным знакам зодиака
Какой наряд больше всего подходит для встречи Нового 2023 года разным
На Западе возник раскол по вопросу переговоров Украины с Россией
На Западе возник раскол по вопросу переговоров Украины с Россией
Лунный день сегодня 19 ноября 2022 года
Лунный день сегодня 19 ноября 2022 года
Илон Маск высказался о возвращении Трампа в Twitter
Илон Маск высказался о возвращении Трампа в Twitter
Лайма Вайкуле показала, как выглядят ее волосы на фоне слухов о раке
Лайма Вайкуле показала, как выглядят ее волосы на фоне слухов о раке
Отар Кушанашвили назвал «говном» Некоглая
Отар Кушанашвили назвал «говном» Некоглая

Топ на сегодня

В России начали выпускать аналогичные IKEA товары
В России начали выпускать аналогичные IKEA товары
Сын Яны Поплавской собрался идти на фронт
Сын Яны Поплавской собрался идти на фронт
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать голод
В ФАО назвали разблокировку российского зерна способом купировать
Зеленского обвинили в планах развязать Третью мировую войну
Зеленского обвинили в планах развязать Третью мировую войну
МАГАТЭ не увидело следов «грязной бомбы» на Украине
МАГАТЭ не увидело следов «грязной бомбы» на Украине

Еще по теме

Путин поздравил россиян с 45-летием БАМа
35 лет назад на БАМ началось сквозное движение
Президент РФ записал обращение в честь 45-летнего юбилея БАМа
«Золотое звено» БАМа уложили 35 лет назад