. БАМовцев поощрят медалью

Активных строителей БАМ поощрят медалью «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Правила вручения награды утвердил своим постановлением кабмин. Этот документ от 9 ноября 2022 г. N 2013 вступает в силу 19 ноября.

Ранее указ об учреждении новой медали подписал президент России Владимир Путин. Так будут награждать участников строительства, реконструкции, развития и обслуживания Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и объектов ее инфраструктуры, в том числе военнослужащих.

Вручать медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали» должны на основании приказов Министерства транспорта или Министерства обороны. Делать это предписано от имени Президента Российской Федерации.



