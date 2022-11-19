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Бэнкси возмутился продажей своих работ на Украине

Бэнкси возмутился продажей своих работ на УкраинеБэнкси сообщил, что фрагменты его украинских граффити начали продавать на аукционах

Анонимный британский художник Бэнкси сообщил, что украинцы незаконно начали продавать фрагменты его граффити на интернет-аукционе eBay. Сторис появилась на его странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Украинские вандалы начали продавать куски моих граффити без моего разрешения на eBay. Я дал вам искусство, и вот как вы меня отблагодарили?» — возмутился художник.

Ранее Бэнкси сообщил о завершении семи своих работ в разных городах Украины. На одной из них изображены двое детей, использующих металлическую ловушку для танков в качестве качелей.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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