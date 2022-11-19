. Число погибших при взрыве газа на Сахалине возросло до 9

По предварительным данным, число погибших в результате взрыва газа в жилом доме на Сахалине увеличилось до 9, сообщил глава региона Валерий Лимаренко в эфире «России 24».

ЧП в жилом пятиэтажном доме в поселке Тымовском произошло около 5 утра. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый. По данным региональных властей, дом не был газифицирован.

«Погибших уже девять, из них четверо детей. Одного человека сейчас еще ищем», — сказал губернатор.

Ранее он сообщил, что в подъезде дома проживали 33 человека.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», Минстрой предлагает запретить переход на индивидуальное отопление в многоквартирных домах с использованием источников энергии, работающих на газе. В ведомстве рассчитывают, что это поможет сократить количество взрывов газа в домах.



