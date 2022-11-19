. Что можно и что нельзя делать в Федотов день, 20 ноября 2022 года

По традиции 20 ноября россияне отмечают Федотов день, который приурочен памяти мученика Феодота Анкирского. На Руси святого величали покровителем рукоделия, поэтому женщины в праздник перед тем, как начать ткать или шить, обращались к нему в молитве за помощью. Особое внимание уделялось беременным женщинам, которым в Федотов день запрещалось долго спать.

В Федотов день принято вспоминать о мученике Феодоте Анкирском

Предания гласят, что жил Феодот в III столетии в Анкире. Он имел собственную гостиницу, был женат и вел праведный образ жизни. Он знал, что такое молитва и пост.

Благодаря деятельности Феодота многие язычники смогли уверовать во Всевышнего и стать на сторону христианства. Грешники каялись и более не совершали плохих поступков. Как гласят церковные источники, Феодот имел дар исцелять людей – достаточно ему было только прикоснуться к больному руками.





Когда на трон взошел Диоклетиан, в империи начались жестокие гонения на христиан. В Анкиру, чтобы уничтожить верующих, был направлен Феотекн. Многие праведники сбежали из города, но только не Феодот.

Феотекн издал указ всем жителям Анкиры принести жертву языческим идолам. Кто не последует приказу, будет казнен. Язычники начали доносить на христиан, которых закрывали в темницах, а все их имущество расхищали.

Феодот продолжал служить Богу, невзирая на опасность. Он прятал в гостинице христиан, кормил их, а казненных хоронил за свои деньги. Когда в городе закрыли последнюю церковь, литургии начали проводить в гостинице Феодота.

Вскоре о Федоте правителю города донесли язычники. Его поймали и предали пыткам. А после очередного отказа поклониться идолам Феодота казнили.

Чем принято заниматься в Федотов день





На Руси 20 ноября реки и озера уже покрывались льдом. Прадеды отправлялись на зимнюю рыбалку и гадали у проруби. Нужно было принести коровью шкуру, сесть на нее и водить у проруби огарком свечи, вызывая водных духов. Люди верили, что они способны показать будущее и ответить на важные вопросы. Как только человек получал ответ, то сразу говорил: «Чур сего места», иначе дух мог затянуть под воду.

Стоит в Федотов день проследить за беременными. Они же должны были 20 ноября обязательно помолиться и проявлять доброжелательность, чтобы ребенок родился здоровым и сильным.

Женщине нужно думать только о хорошем и светлом, чтобы негатив не перешел на дитя. Запрещается есть на ходу, чтобы малыш не родился неугомонным, а также нельзя будущей маме 20 ноября долго спать, чтобы ребенок не вырос лентяем.

Приметы на 20 ноября 2022 года





Федотов день богат природными приметами, благодаря которым можно предугадать характер будущей зимы:

20 ноября гололед – еще долго он не отступит;

сильный снегопад в праздник – весной реки наполнятся;

вороны и галки раскричались – к скорому снегопаду.

Стоит обратить внимание на поведение кур. Если они садятся на насест, то будет сильный мороз, и чем выше забираются, тем сильнее холод.