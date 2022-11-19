. Что стало с единственной женой Дмитрия Нагиева

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев официально был женат только однажды. Артист в свои 55 лет остается предметом вожделения многих российских женщин. Сам он предпочитает держать личную жизнь за семью замками, хотя поговаривают, что у него есть маленький сын и дочь от двух разных женщин. Какие отношения его связывают с мамами наследников в настоящий момент — неизвестно. Зато в открытом доступе есть информация о том, что Дмитрий был официально женат всего один раз — на Алле Щелищевой, с которой познакомился еще в юности в студии Ленинградского государственного института театра. Через три года после свадьбы родился их единственный сын Кирилл.Дмитрий Нагиев зарабатывал популярность своей харизмой, постепенно становясь все более известным, а супруга шла по карьерной лестнице на радио, пробуя себя в разных амплуа под псевдонимом Алиса Шер. Она предпочитала оставаться в тени. В 2010 году супруги развелись, хотя 56-летняя Алла-Алиса до сих пор остается единственной женщиной, которая довела Нагиева до загса. Помимо работы ведущей, она пишет книги. Один из ее романов называется «Я была женой Нагиева» и написан он за шесть лет до того, как пара рассталась, раскопал Woman.ru. А его нынешние возлюбленные предпочитают молчать об отношениях со звездой. Старший сын Дмитрия Кирилл Нагиев пошел по следам своего популярного отца и тоже стал актером. Он уже успел громко заявить о себе, снявшись в комедии «Холоп» с Марией Мироновой, Александрой Бортич, Милошем Биковичем и Ольгой Дибцевой.