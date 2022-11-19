. Даня Милохин попытался спеть гимн Украины в прямом эфире

Вадим Карасев

Блогер Милохин во время прямого эфира спел строчку из гимна Украины

Блогер Даня Милохин во время прямого эфира со своим коллегой Артуром Бабичем исполнил государственный гимн Украины. Трансляция доступна на его Twitch-канале.

«Давай! Ще не вмерла [Україна] (Не погибла еще Украина — прим. "Ленты.ру")», — попытались пропеть строку два блогера, но остановились.

После этого Бабич начал объяснять Милохину перевод текста гимна. Затем блогер запел еще раз, но не продвинулся дальше первой строчки.

Ранее Милохин сообщил о том, что он оформил визу в США, чтобы встретиться с друзьями из команды Dream Team и снять совместные ролики. Он опроверг слухи о том, что собирается переехать из России.

25 октября блогер объявил, что покидает шоу «Ледниковый период». Свой уход Милохин объяснил тем, что устал от проекта. «У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему я это делаю. Я считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви нет, то делать это нет смысла», — заявил он и выразил надежду на то, что зрители и участники проекта поймут его решение.