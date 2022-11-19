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День 19 ноября в истории

День 19 ноября в истории

День ракетных войск и артиллерии.

Первоначально праздник назывался Днём артиллерии и был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года в ознаменование заслуг артиллеристов в разгроме немецко-фашистский войск под Сталинградом. 19 ноября 1942 года была проведена мощная артиллерийская подготовка, которая обеспечила успешное начало операции «Уран» — советского контрнаступления в ходе Сталинградской битвы.

В 1964 году праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии. В конце 1980-х годов его стали отмечать каждое третье воскресенье ноября.

С 2006 года, согласно указу Президента РФ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Си­лах Российской Федерации», за праздником было решено оставить определенный день — 19 ноября.

Ракетные войска и артиллерия — один из родов Сухопутных войск России, который на сегодняшний день оснащен самым современным и перспективным вооружением.

День работника стекольной промышленности.

Профессиональный праздник  работников стекольной промышленности появился в России в 2000 году, и отмечается 19 ноября — в день рождения Михаила Ломоносова. Этому выдающемуся учёному принадлежат идеи создания химического производства глазури, стекла и  фарфора. С помощью его открытий в России началось производство цветных стекол, фарфоровой посуды, а также картин из стекла.

Всемирный день туалета.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2013 году.

В настоящее время около 4 миллиардов человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде и санитарно-гигиеническим средствам.

Международный мужской день.

Впервые праздник отметили в 1999 году жители островного государства Тринидад и Тобаго. Идея его проведения принадлежит доктору Университета Вест-Индии Джерому Тилукингу. Он же выбрал и дату праздника. 19 октября родился его отец, который, по словам ученого, был отличным примером для подражания.
Позднее идею празднования Международного мужского дня поддержали ООН,  ЮНЕСКО, страны Карибского бассейна, Северной Америки, а также Азии и Европы. Сегодня этот праздник отмечают в более чем в 60 странах мира.

28 лет назад (1994) в Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки был открыт памятник Чижику-Пыжику.

В доме №6 по набережной Фонтанки, недалеко от места, где расположен памятник, в 1835-1918 годах находилось Императорское училище правоведения. Его студенты носили мундиры зелёного цвета с жёлтыми петлицами и обшлагами, а зимой к обмундированию прилагалась ещё пыжиковая шапка. Как гласит городская легенда, за расцветку формы, которая напоминала оперение чижа, а также за шапки, студенты училища получили прозвище «чижики-пыжики». Именно о них была сочинена известная песенка:

Чижик-пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.
Выпил рюмку, выпил две —
Зашумело в голове.

Идея памятника Чижику-Пыжику родилась в 1994 году на Фестивале сатиры и юмора «Золотой Остап» у известного писателя Андрея Битова. Авторами скульптуры стали грузинский режиссёр, сценарист и скульптор Резо Габриадзе и архитектор Вячеслав Бухаев.

Чижик-Пыжик — самый маленький памятник Санкт-Петербурга. Его высота — 11 сантиметров, а масса - около 5 килограмм. 

36 лет назад (1986) в СССР был принят Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности».

Более 60 лет в Советском Союзе предпринимательская деятельность была запрещена и подлежала административному или уголовному наказанию. Принятый Верховным Советом СССР закон разрешил гражданам в свободное от основной работы время заниматься частным предпринимательством. Стало возможным осуществлять «индивидуальную трудовую деятельностью в сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов их семей». При этом категорически запрещалось использование наёмного труда.

Не смотря на всю свободу частного предпринимательства, личные доходы кооператоров облагались поистине драконовскими налогами: 30% при доходах от 500 до 700 рублей в месяц, 70% — от 1000 до 1500, 90% -  на все доходы свыше полутора тысяч рублей.

80 лет назад (1942) началась Сталинградская стратегическая наступательная операция.

В операции с кодовым названием «Уран» были задействованы войска Юго-Западного (командующий — генерал Николай Ватутин), Сталинградского (командующий — генерал Андрей Еременко) и Донского (командующий — генерал Константин Рокоссовский) фронтов. Координирование их действий осуществлял начальник Генерального штаба Александр Василевский.

В ходе операции, которая была завершена 2 февраля 1943 года, советские войска окружили и уничтожили основные силы 4-й танковой и 6-й полевой немецких армий, 3-й и 4-й румынской и 8-й итальянской армии. Потери противника составили более 800 тысяч человек.

За беспримерный героизм и высокое воинское мастерство 55 соединений и частей, отличившихся в сражении,  были награждены орденами, 179 — преобразованы в гвардейские, 26 — получили почётные наименования. Около 100 солдатам было присвоено звание Героя Советского Союза.
Победа советских войск под Сталинградом имела огромное политическое и международное значение. Она положила начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной и всей Второй Мировой войны. 

198 лет назад (1824) в Санкт-Петербурге произошло крупнейшее в истории города наводнение.

Максимальный уровень воды в Неве поднялся на 4,14 метра выше ординара. Наводнение, которое было описано в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник», унесло жизни от 200 до 600 человек, многие пропали без вести. В результате стихийного бедствия, были разрушены более 400 и повреждены свыше 3 тысяч домов (практически половина всех существовавших в то время в городе строений).

Помимо Санкт-Петербурга, были затоплены прибрежные районы Стрельны, Петергофа, Ораниенбаума, практически полностью под воду ушел Кронштадт.

Ущерб от природного катаклизма составил порядка 20 миллионов рублей.

32 года назад (1990) в Париже (Франция) был подписан Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Свои подписи под документом поставили представители 16 государств — участников НАТО и 6 стран — членов Организации Варшавского договора (ОВД).

Договор ограничивал численность боевых танков и бронированных машин, артиллерийских систем калибра 100 мм и выше, военных самолётов и ударных вертолётов вооружённых сил государств-участников ДОВСЕ в районе его применения (территория Европы от Атлантического океана до Уральских гор). Он всту­пил в силу 9 ноября 1992 года.

После распада СССР, прекращение деятельности ОВД, а также разделения Чехословакии и объединения Германии участниками ДОВСЕ стали 30 государств.

13 июля 2007 года из-за превышения блоком НАТО установленных лимитов, развертывание на территории Болгарии и Румынии военных баз США, образование в Европе «серых зон», возникших в связи со вступлением в НАТО Литвы, Латвии, Эстонии и Словении, не являющихся участниками ДОВСЕ, и ряда других причин Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией действия договора 1990 года и связанных с ним документов.

203 года назад (1819) в Мадриде был открыт музей Прадо.

Для первого испанского публичного музея было построено специальное здание в парке Прадо по проекту архитектора Хуана де Вильянуэва. Первоначально в музее было выставлено всего 311 картин. Позднее в Прадо были переданы произведения искусств, которые хранились в Академии Сан Фернандо, в монастырях и церковных учебных заведениях.

Сегодня Прадо — один  из крупнейших мировых музейных центров. Его собрание насчитывает около 8600 картин европейских художников XII-XIX веков, а также коллекции рисунков, скульптуры и декоративных произведений. Ежегодно музей посещают более 2 миллионов человек.

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По материалам: pnp.ru

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