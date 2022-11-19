. Для одиноких женщин создали такое, что и никакой мужчина не нужен (5 фото)
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Для одиноких женщин создали такое, что и никакой мужчина не нужен (5 фото)

Для одиноких женщин создали такое, что и никакой мужчина не нуженДумаете, что женщинам необходим мужчина для полноценной жизни? Нет, им необходимо совершенно другое. И это другое зовут Паффи - он выглядит как мужик, но стоит всего 160 долларов.

Знакомьтесь, это русский медведь Паффи. Паффи - плюшевый медведь за 160 долларов, которого придумали для эмоциональной поддержки женщин: его можно одевать, обнимать, смотреть сериалы и т. д.


Для одиноких женщин создали такое, что и никакой мужчина не нужен
Для одиноких женщин создали такое, что и никакой мужчина не нужен
Для одиноких женщин создали такое, что и никакой мужчина не нужен
Для одиноких женщин создали такое, что и никакой мужчина не нужен
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По материалам: триникси

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