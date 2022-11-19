Для одиноких женщин создали такое, что и никакой мужчина не нужен (5 фото)
Сегодня, 09:05 Вадим Карасев
Думаете, что женщинам необходим мужчина для полноценной жизни? Нет, им необходимо совершенно другое. И это другое зовут Паффи - он выглядит как мужик, но стоит всего 160 долларов.
Знакомьтесь, это русский медведь Паффи. Паффи - плюшевый медведь за 160 долларов, которого придумали для эмоциональной поддержки женщин: его можно одевать, обнимать, смотреть сериалы и т. д.
Знакомьтесь, это русский медведь Паффи. Паффи - плюшевый медведь за 160 долларов, которого придумали для эмоциональной поддержки женщин: его можно одевать, обнимать, смотреть сериалы и т. д.
По материалам: триникси