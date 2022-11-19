"Думают, что не попадут под ответственность?": Екатерина Мизулина предрекла Моргенштерну проблемы
24-летний Моргенштерн* осенью прошлого года попал под следствие по делу о пропаганде наркотиков и сбежал из России. Теперь он живет в Дубае, но его творчество и образ жизни ни капли не изменились, что может стать поводом для преследования и в Эмиратах.
Гонорары у артиста серьезно снизились, он получает около 1,8 миллиона рублей за концерт, а также недавно лишился своего ресторана. Впрочем, это не мешает Алишеру демонстрировать роскошный и праздный образ жизни.
Сегодня в Дубай стремятся многие звезды, но Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина не считает, что там они могут полностью расслабиться.
Екатерина ознакомилась с последним творчеством Моргенштерна* и уверена, что рано или поздно кто-то может пожаловаться на него в местную полицию. "Всякие могут ситуации произойти", — заключила Мизулина.
Никита Джигурда предрек Моргенштерну*, Бузовой и Милохину скорую расплату
Алишер, Ольга и Даня — одни из тех знаменитостей, которые постоянно попадают в скандалы. 61-летний актер Никита Джигурда сам когда-то таким был, поэтому понимает их, но уверен, что в итоге их ждет мало хорошего.
Их творчество он считает "десертом и жвачкой", однако уверен, что их существование вселяет в простых парней и девушек надежду, что всего можно достичь. "Мы должны быть милосерднее к тем, кто менее талантлив, но работоспособен", — считает Джигурда.
* внесен Минюстом РФ в список иноагентов