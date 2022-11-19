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"Думают, что не попадут под ответственность?": Екатерина Мизулина предрекла Моргенштерну проблемы

"Думают, что не попадут под ответственность?": Екатерина Мизулина предрекла Моргенштерну проблемы

24-летний Моргенштерн* осенью прошлого года попал под следствие по делу о пропаганде наркотиков и сбежал из России. Теперь он живет в Дубае, но его творчество и образ жизни ни капли не изменились, что может стать поводом для преследования и в Эмиратах.

Гонорары у артиста серьезно снизились, он получает около 1,8 миллиона рублей за концерт, а также недавно лишился своего ресторана. Впрочем, это не мешает Алишеру демонстрировать роскошный и праздный образ жизни.


Сегодня в Дубай стремятся многие звезды, но Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина не считает, что там они могут полностью расслабиться.

Есть один очень забавный момент, который они не понимают. Они сейчас находятся на территории Арабских Эмиратов, где очень строгое законодательство. За нетрадиционные ценности, наркотики серьезная ответственность. Они думают, что там не попадут под ответственность?

Екатерина ознакомилась с последним творчеством Моргенштерна* и уверена, что рано или поздно кто-то может пожаловаться на него в местную полицию. "Всякие могут ситуации произойти", — заключила Мизулина.

Никита Джигурда предрек Моргенштерну*, Бузовой и Милохину скорую расплату

Алишер, Ольга и Даня — одни из тех знаменитостей, которые постоянно попадают в скандалы. 61-летний актер Никита Джигурда сам когда-то таким был, поэтому понимает их, но уверен, что в итоге их ждет мало хорошего.

Бузову, Даню Милохина и Моргенштерна* люблю как внуков. Проблема не в Бузовой, Милохине или Моргенштерне. Это просто дети, которые, как мотыльки, интуитивно стремятся к славе. Они расплатятся потом тяжелыми зависимостями, разбитой судьбой.

Их творчество он считает "десертом и жвачкой", однако уверен, что их существование вселяет в простых парней и девушек надежду, что всего можно достичь. "Мы должны быть милосерднее к тем, кто менее талантлив, но работоспособен", — считает Джигурда.


* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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