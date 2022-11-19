. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова стал чемпионом Bellator в лёгком весе
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Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова стал чемпионом Bellator в лёгком весе

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова стал чемпионом Bellator в лёгком весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов одержал победу над Патриком Фрейре во время турнира Bellator 288, став чемпионом в легком весе. Спортсмен приходится двоюродным братом знаменитому борцу Хабибу Нурмагомедову.

Поединок между россиянином и бразильцем состоялся в американском Чикаго и продлился максимальные пять раундов. По единогласному решению судей, победителем схватки был признан Усман. Таким образом он стал чемпионом Bellator в легком весе.


На том же турнире, но в полутяжёлом весе, чемпионский пояс защитил ещё один россиянин – Вадим Немков. Он оказался сильнее американца Кори Андерсона.

В конце октября в Абу-Даби Ислам Махачев выиграл бой у бразильца Чарльза Оливейры, став чемпионом UFC в своей весовой категории. Махачев оказался сильнее Оливейры не только в стойке, но и в партере – после удушающего приема оппонент россиянина сдался.

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По материалам: uposters.ru

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