. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова стал чемпионом Bellator в лёгком весе

Вадим Карасев

Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов одержал победу над Патриком Фрейре во время турнира Bellator 288, став чемпионом в легком весе. Спортсмен приходится двоюродным братом знаменитому борцу Хабибу Нурмагомедову.

Поединок между россиянином и бразильцем состоялся в американском Чикаго и продлился максимальные пять раундов. По единогласному решению судей, победителем схватки был признан Усман. Таким образом он стал чемпионом Bellator в легком весе.

На том же турнире, но в полутяжёлом весе, чемпионский пояс защитил ещё один россиянин – Вадим Немков. Он оказался сильнее американца Кори Андерсона.

В конце октября в Абу-Даби Ислам Махачев выиграл бой у бразильца Чарльза Оливейры, став чемпионом UFC в своей весовой категории. Махачев оказался сильнее Оливейры не только в стойке, но и в партере – после удушающего приема оппонент россиянина сдался.