. Екатерина Климова удивила сходством с Джоли на свежем фото
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Екатерина Климова удивила сходством с Джоли на свежем фото

Екатерина Климова удивила сходством с Джоли на свежем фото
Актриса Екатерина Климова  после долгого перерыва опубликовала свежий снимок, который удивил поклонников. Екатерина Климова по праву считается одной из самых эффектных российских актрис. За плечами звезды три развода. Она родила четверых детей от разных мужей, но при этом может похвастаться идеальной фигурой. От красивого лица звезды трудно отвести глаз. Но на днях многодетная мама поразила своим видом. Екатерина Климова на новом фото в Сети неожиданно стала удивительно похожа на голливудскую звезду Анджелину Джоли. Российская звезда опубликовала в микроблоге сделанный в машине по дороге на мероприятие кадр, на котором она на себя совсем не похожа.
«Исчезла природная красота, индивидуальность», «Что с лицом? Не узнала даже», «Может, это ракурс такой? Действительно очень изменилась», — отметили фанаты. Звучат предположения, что Климова выглядит на снимке неузнаваемой из-за резкого похудения. Мол, из-за потери веса у актрисы изменились пропорции лица: щеки «провалились», а губы, наоборот, стали выглядеть более выразительными. Поклонники даже предположили, из-за чего Екатерина начала таять на глазах.
Некоторое время назад у артистки начались проблемы с бывшим мужем Игорем Петренко. Он перестал выплачивать алименты на сыновей Матвея и Корнея. Климова решила обратиться в суд для решения проблемы с экс-супругом. Она ждёт, что Петренко вернет ей шесть миллионов рублей, которые он ей задолжал. Нервное напряжение Екатерины наверняка подогревают и новости о новом романе Гелы Месхи. Этой осенью актер начал встречаться с эффектной блондинкой — бывшей баскетболисткой Анной Соколовой. Недавно она публично призналась ему в чувствах, что вряд ли понравилось Климовой.
# Шоу-бизнес Климова Екатерина
По материалам: z-aya

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