. Екатерина Варнава в нижнем белье возбудила Гудкова

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава заинтересовала шоумена, где у нее пенис. Артистка в пятницу решила повеселить своих подписчиков забавным видео. Вернее эротическим видео с забавной озвучкой. Видеоролик, который она опубликовала на своей странице в соцсети, демонстрирует Екатерину в бюстгальтере и белых трусиках с высокой посадкой, с накинутым на плечи пиджаком. На ногах у звезды — белые кружевные гольфы и туфли на шпильке. «Очень круто, мне очень нравится. Но почему ты без шапки, скажи мне, пожалуйста», — вопрошает голос за кадром.Видео собрало множество восторженных комментариев. Не смог пройти мимо и шоумен Александр Гудков. «Кать, а где пенис?» — поинтересовался он. Варнава, чье чувство юмора не уступает чувству юмора Гудкова, не растерялась. «Ищу. Ты не помнишь, куда я его положила?» — ответила актриса. Напомним, несколько дней назад Варнава удивила всех другим роликом, на котором она выполняет вертикальную растяжку. И выполняет так, что сама Волочкова может ей позавидовать! Многие интернет-пользователи сочли, что это было слишком неприлично даже для Екатерины.