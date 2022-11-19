. Epic Games: больше половины игр нового поколения создаются на Unreal Engine
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Epic Games: больше половины игр нового поколения создаются на Unreal Engine

Epic Games: больше половины игр нового поколения создаются на Unreal Engine


Почти 2 года прошло с момента анонса Unreal Engine 5, но до сих пор вышло не так много игр, которые используют новый движок. Однако известно об огромном количестве проектов, которые разрабатываются на новой версии движка Epic Games. Даже многие студии Microsoft, такие как The Coalition, Undead Labs, InXile Entertainment, создают свои новые проекты на Unreal Engine 5.

На днях компания Epic Games выпустила версию движка Unreal Engine 5.1, в которой добавила несколько новых функций для разработчиков. В рамках интервью The Verge вице-президент Epic Games Ник Пенварден рассказал, что сейчас «более половины всех анонсированных игр для игровых консолей нового поколения разрабатываются с использованием набора инструментов Unreal Engine от Epic Games».

Пенварден не уточнил, сколько разработчиков используют версию Unreal Engine 5, но отметил, что он «приятно удивлен» количеством студий, которые перенесли игры с Unreal Engine 4 на Unreale Engine 5:

Когда мы приступили к созданию Unreal Engine 5, для нас была очень важна обратная совместимость, позволяющая загружать игры из Unreal Engine 4, и поэтому было очень здорово видеть, как разработчики приняли это.

Напомним, ранее CD Projekt RED объявила, что отказывается от своего движка в пользу Unreal Engine 5.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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