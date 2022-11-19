. Евросоюз закупился слишком большим количеством газа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евросоюз закупился слишком большим количеством газа

Евросоюз закупился слишком большим количеством газаBloomberg: из-за возможного дефицита страны ЕС закупились слишком большим количеством газа

Из-за возможного дефицита газа зимой страны Евросоюза (ЕС) закупили слишком большие объемы топлива, что привело к переполнению хранилищ и снижению цен на топливо. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, Европа в ожидании полного прекращения поставок от России, холодной зимы и прочих отрицательных условий, закупили большие объемы газа, что привело к снижению цен на него. При этом хорошая погода зимой поможет ЕС безболезненно пройти отопительный сезон, а рецессия так и не наступит.

В публикации отметили, что перспективы ЕС в плане энергии достаточно пессимистичны. Несмотря на снижение цен, оно в любом случае временное, а газовые котировки выше средних показателей последних лет в десять раз. В то же время это может оказать серьезное влияние на производство и внутренний спрос.

Ранее сообщалось, что в октябре Европа резко сократила потребление газа. Общий спрос на газ упал на 22 процента в годовом выражении — наибольший вклад внесли домохозяйства, а также коммерческие и малые промышленные потребители. В частности, из-за теплой погоды домохозяйствам не приходилось включать отопление.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Евросоюз закупился слишком большим количеством газа
Евросоюз закупился слишком большим количеством газа
Катя Гордеева не желает встречаться с Архиповым только ради Дом-2
Катя Гордеева не желает встречаться с Архиповым только ради Дом-2
Шахназаров прошелся по Ивану Урганту
Шахназаров прошелся по Ивану Урганту
Как спят снежные барсы
Как спят снежные барсы
Даня Милохин попытался спеть гимн Украины в прямом эфире
Даня Милохин попытался спеть гимн Украины в прямом эфире
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами НАТО
Noize MC отреагировал на признание его иноагентом
Noize MC отреагировал на признание его иноагентом
Советы, которые помогут продлить жизнь шерстяным вещам
Советы, которые помогут продлить жизнь шерстяным вещам
Услуги доски объявлений «Смарт Маркет Онлайн»
Услуги доски объявлений «Смарт Маркет Онлайн»
Новый набор для Halo Infinite стал доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Новый набор для Halo Infinite стал доступен бесплатно подписчикам
Шеф Пентагона заявил о «впечатляющих вооружениях» России
Шеф Пентагона заявил о «впечатляющих вооружениях» России
Когда Бог дал тебе талант
Когда Бог дал тебе талант

Топ на сегодня

Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по территории Польши
Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по
Екатерина Варнава в нижнем белье возбудила Гудкова
Екатерина Варнава в нижнем белье возбудила Гудкова
Российские банки нашли новый способ отправки кодов подтверждения клиентам
Российские банки нашли новый способ отправки кодов подтверждения
На Западе удивились объему ракетного арсенала России
На Западе удивились объему ракетного арсенала России
Названа дата объявления G7 потолка цен на нефть из России
Названа дата объявления G7 потолка цен на нефть из России

Еще по теме

Газа в Европе стало слишком много
Bloomberg: Европа может через два месяца остаться без газа
Стало известно о готовности Европы пережить зиму без российского газа
ЕС захотел исключений из плана Еврокомиссии по снижению спроса на газ