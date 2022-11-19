Художница из Италии представила, как бы выглядели диснеевские героини, стань они современными красотками
Диснеевские герои — это то, что чаще всего становится вдохновением для художников и их новых экспериментов. Кто-то представляет их без макияжа, другие и вовсе отправляют в другую вселенную, а художница под ником artistnonamez решила пофантазировать над новыми образами известных героинь мультиков. Девушка перерисовала персонажей Диснея, кардинально меняя их наряды, макияж и причёски. В результате получились настоящие красотки, которые смело могут составить конкуренцию даже инстаграм*-блогерам!
Рапунцель
Жасмин
Художница не просто показывает готовый результат работы, но ещё и делится процессом его создания. Девушка записывает коротенькие видео, где показывает, как она добавляет больше ярких красок в образы принцесс и злодеек Диснея, и выставляет все ролики в TikTok. За её творчеством следит уже более 161 тысячи человек. И мы надеемся, что число будет только расти. Ведь её работы этого заслуживают!
Белль
Тиана
Мерида
Покахонтас
Эсмеральда
Фея Динь-Динь
Мегара
Мулан
У многих девушек из мира Диснея тело украшено татуировками. И это не просто так. Автор работ — не только талантливая художница, но и отличный тату-мастер. Поэтому её любовь к татухам выразилась даже в таком виде.
Джейн
Белоснежка
Золушка
Аврора
Ариэль
Художница решила преобразить не только милых и добреньких диснеевских принцесс, но и их заклятых врагов. Ниже представлены несколько из них.
Злая королева
Согласитесь, что многим диснеевским героям очень идут к лицу их новые образы. Теперь они стали выглядеть в разы ярче и интереснее.
Круэлла
Урсула
А здесь вы можете взглянуть на то, как один художник пошаманил над героями франшизы «Шрек» и представил их в очень непредсказуемых образах. Спойлер: кто-то из них даже решил сменить пол.
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