. Илон Маск высказался о возвращении Трампа в Twitter

Вадим Карасев

Илон Маск: решение о восстановлении аккаунта Дональда Трампа в Twitter пока не принято

Американский предприниматель и новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что руководство компании на данный момент не приняло решения о восстановлении аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа в социальной сети. Об этом он написал в своем микроблоге.

По его словам, в соцсети были восстановлены аккаунты американской актрисы и стендаперши Кэти Гриффин, психолога Джордана Питерсона и сатирического портала The Babylon Bee. «Решение по Трампу пока не принято», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что после завершения сделки и покупки Маском социальной сети Twitter компания наконец окажется в адекватных руках. Однако бывший президент США заявил, что его собственная соцсеть Truth Social выглядит и работает лучше. Политик добавил, что не знает, вернется ли он в Twitter после приобретения в случае, если его аккаунт будет разблокирован.