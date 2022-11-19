. "Я перепробовала все": 47-летняя Дрю Бэрримор рассказала о своих экспериментах в постели
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"Я перепробовала все": 47-летняя Дрю Бэрримор рассказала о своих экспериментах в постели

"Я перепробовала все": 47-летняя Дрю Бэрримор рассказала о своих экспериментах в постели

Звезда "Ангелов Чарли" и "Дюплекса" Дрю Бэрримор была секс-символом в 1990-х и 2000-х годах, но позже ее популярность начала медленно угасать. Как оказалось, примерно то же самое происходило и в ее интимной жизни.

На подкасте с ведущим Россом Мэтьюсом актриса призналась, что была "грязной птичкой", а теперь она "грязная только в уголках своего разума". Бэрримор развелась с Уиллом Копельманом в 2016 году, и с тех пор у нее не было партнера.


47-летняя Дрю призналась, что ей легко жить без этого, потому что в прошлом она успела перепробовать все, что только возможно. 

"Я могу понять некоторые извращения. Слушай, я пробовала все. Я все на свете делала — вот почему я теперь такая скучная", — призналась звезда.

Актриса пояснила, что некоторые интимные практики ей не очень нравятся, но попробовать стоило и их. "Те дни давно прошли. Когда я была моложе, у меня была вся энергия в мире. Но сейчас нет", — призналась Бэрримор.

Дрю уже 6 лет обходится без интимной жизни и признается, что она совсем не тот человек, который будет искать себе партнера только для этого. Актриса неплохо оторвалась в молодости, так что теперь сосредоточена на себе и двух дочерях. Недавно она рассказывала об этом в своем блоге.

В юности мне нужна была компания! Возбуждение! Удовольствие! Гедонизм! Веселье! Приключения! А сейчас, после того как я родила двух детей и рассталась с их отцом, решила сосредоточиться на любви к ним и к себе.
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По материалам: uposters.ru

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