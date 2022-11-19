"Я перепробовала все": 47-летняя Дрю Бэрримор рассказала о своих экспериментах в постели
Звезда "Ангелов Чарли" и "Дюплекса" Дрю Бэрримор была секс-символом в 1990-х и 2000-х годах, но позже ее популярность начала медленно угасать. Как оказалось, примерно то же самое происходило и в ее интимной жизни.
На подкасте с ведущим Россом Мэтьюсом актриса призналась, что была "грязной птичкой", а теперь она "грязная только в уголках своего разума". Бэрримор развелась с Уиллом Копельманом в 2016 году, и с тех пор у нее не было партнера.
47-летняя Дрю призналась, что ей легко жить без этого, потому что в прошлом она успела перепробовать все, что только возможно.
Актриса пояснила, что некоторые интимные практики ей не очень нравятся, но попробовать стоило и их. "Те дни давно прошли. Когда я была моложе, у меня была вся энергия в мире. Но сейчас нет", — призналась Бэрримор.
Дрю уже 6 лет обходится без интимной жизни и признается, что она совсем не тот человек, который будет искать себе партнера только для этого. Актриса неплохо оторвалась в молодости, так что теперь сосредоточена на себе и двух дочерях. Недавно она рассказывала об этом в своем блоге.