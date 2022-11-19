. Ямпольская разъяснила, почему нужно законодательно закрепить понятие «кинотеатр»

Правительство предлагает ввести в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» несколько новых положений. В их числе запрет съемки демонстрируемых фильмов в кинозалах, а также обозначение понятия «кинотеатр».

Как пояснила «Парламентской газете» Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, законодательное введение таких новшеств актуально и правильно. В частности, запрет на съемку — превентивная мера, считает парламентарий.

«Это позволит не реагировать запоздало на появление нелицензионного контента на пиратских ресурсах и затем требовать их блокировки, а пресекать возможность правонарушения в зародыше», — отметила Ямпольская.

По ее мнению, авторы законопроекта предлагают ввести определение понятия «кинотеатр», которое сейчас юридически не оформлено, именно для четкого, однозначного толкования новых положений.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.