. Ямпольская разъяснила, почему нужно законодательно закрепить понятие «кинотеатр»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Ямпольская разъяснила, почему нужно законодательно закрепить понятие «кинотеатр»

Ямпольская разъяснила, почему нужно законодательно закрепить понятие «кинотеатр»

Ямпольская разъяснила, почему нужно законодательно закрепить понятие «кинотеатр»

Правительство предлагает ввести в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» несколько новых положений. В их числе запрет съемки демонстрируемых фильмов в кинозалах, а также обозначение понятия «кинотеатр».

Как пояснила «Парламентской газете» Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, законодательное введение таких новшеств актуально и правильно. В частности, запрет на съемку — превентивная мера, считает парламентарий.

«Это позволит не реагировать запоздало на появление нелицензионного контента на пиратских ресурсах и затем требовать их блокировки, а пресекать возможность правонарушения в зародыше», — отметила Ямпольская.

По ее мнению, авторы законопроекта предлагают ввести определение понятия «кинотеатр», которое сейчас юридически не оформлено, именно для четкого, однозначного толкования новых положений.

Полностью материал будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Noize MC отреагировал на признание его иноагентом
Noize MC отреагировал на признание его иноагентом
Советы, которые помогут продлить жизнь шерстяным вещам
Советы, которые помогут продлить жизнь шерстяным вещам
Услуги доски объявлений «Смарт Маркет Онлайн»
Услуги доски объявлений «Смарт Маркет Онлайн»
Новый набор для Halo Infinite стал доступен бесплатно подписчикам Game Pass Ultimate
Новый набор для Halo Infinite стал доступен бесплатно подписчикам
Шеф Пентагона заявил о «впечатляющих вооружениях» России
Шеф Пентагона заявил о «впечатляющих вооружениях» России
Когда Бог дал тебе талант
Когда Бог дал тебе талант
Психолог рекомендует Оганесяну и Черно подать на развод
Психолог рекомендует Оганесяну и Черно подать на развод
В Германии заявили о стремлении Украины вовлечь НАТО в конфликт с Россией
В Германии заявили о стремлении Украины вовлечь НАТО в конфликт с
Экшен с элементами выживания Forever Skies перенесли на 2023 год
Экшен с элементами выживания Forever Skies перенесли на 2023 год
Ксения Собчак появилась в своем шоу с новой стрижкой
Ксения Собчак появилась в своем шоу с новой стрижкой
Семейство Аллы Пугачевой раскритиковал Данко
Семейство Аллы Пугачевой раскритиковал Данко
Попугаи играют в прятки и радуются
Попугаи играют в прятки и радуются

Топ на сегодня

Помощь для дистанционно обучающихся
Помощь для дистанционно обучающихся
Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по территории Польши
Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по
Как защитить интеллектуальную собственность
Как защитить интеллектуальную собственность
Дождь в Норвегии поможет странам Европы преодолеть энергокризис
Дождь в Норвегии поможет странам Европы преодолеть энергокризис
Екатерина Варнава в нижнем белье возбудила Гудкова
Екатерина Варнава в нижнем белье возбудила Гудкова

Еще по теме

Ветеранам боевых действий могут дать льготу на посещение кино и музеев
Драпеко оценила идею Минкультуры закрепить в законе правила посещения кинотеатров
Ямпольская: проект об отмене возрастной маркировки произведений искусства поддержали 46 регионов
Ямпольская рассказала о законопроектах, готовящихся Комитетом Госдумы по культуре