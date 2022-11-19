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Эффективные способы помогут вывести даже самые старые пятна крови с одежды

Эффективные способы помогут вывести даже самые старые пятна крови с одежды

Зачастую для удаления пятен крови с одежды недостаточно одного лишь использования обычных средств для стирки. Это связано с тем, что кровь слишком быстро впитывается в ткань, в результате чего сразу ее окрашивает. Привычные способы могут только усугубить ситуацию и сделать пятна более стойкими. Однако есть несколько эффективных и проверенных способов, с помощью которых можно вывести даже самые старые пятна крови с одежды.

Как вывести даже самые старые пятна крови с одежды

Глицерин

Одним из проверенных способов является использование глицерина. Для это необходимо взять чашку с водой, капнуть глицерин и слегка его подогреть. В полученном растворе смачиваем ватный диск и кладем его на загрязнение. Оставляем замоченное изделие на час. Этого времени вполне достаточно, чтобы кровь впиталась в ватный диск. После этого можно постирать вещь вручную или в стиральной машинке.

Перекись водорода


Для очищения светлых и неокрашенных тканей от следов крови эксперты рекомендуют использовать перекись водорода. Если речь идет об одежде темных цветов или джинсов, то перекись лучше не брать.

Наносим на пятно перекись водорода и оставляем ее на полчаса. Время от времени надо слегка протирать пятно.

Крахмал

Крахмал является идеальным средством для выведения крови с деликатных тканей (велюра, шелка и т.д.). С обеих сторон изделие натираем крахмалом и ждем, пока он высохнет. Затем подставляем изделие под струю холодной воды и стираем.

Зубная паста


Зубную пасту можно использовать для удаления кровяных пятен на синтетических изделиях. Если одежда белого цвета, то лучше не брать отбеливающие пасты. Смазываем пятно и ждем, пока зубная паста засохнет. Потом стираем вещь под холодной водой.

Соль

Для удаления кровяных пятен с пастельного белья и одежды белого цвета можно использовать соль. Для приготовления раствора понадобится 1 литр холодной воды и 1 ст.л. соли. Кладем изделие в раствор и оставляем на ночь. Утром стираем одежду, как обычно.

Свежие следы крови: как от них избавиться на одежде


Избавиться от свежих пятен на одежде можно при помощи холодной воды. Не стоит медлить. Как только вы увидели, что вещь испачкана, ее сразу нужно постирать.

Если пятну крови уже несколько часов, то вещь надо замочить в холодной воде с кубиками льда на 1 час. По истечении времени одежду необходимо постирать руками и использовать для этого мыло.

Также помогут в избавлении от свежего пятна крови обычные кубики льда. Для этого нужно круговыми движениями натереть пятно льдом, а потом постирать, как обычно.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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