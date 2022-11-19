. Экшен с элементами выживания Forever Skies перенесли на 2023 год

Вадим Карасев





Авторы игры Forever Skies из студии Far From Home объявили о переносе проекта на 2023 год. Игру представили еще в начале этого года — она должна выйти на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, а выпустить проект в ранний доступ обещали до конца 2022 года. Теперь же планы разработчиков изменились:

В первой половине 2023 года игра Forever Skies выйдет в раннем доступе в Steam.Позже в 2023 году Forever Skies обещают выпустить в полной версии на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

Разработчики в анонсе переноса сообщили, что приняли такое решение из-за положительного отклика игроков на ранее выпущенное демо. По словам создателей Forever Skies, демо-версию проекта опробовало более 80 тысяч человек, большинство из которых оценили ее на 8 (или выше) из 10. Это заставило разработчиков задуматься над выпуском проекта более высокого качества еще в раннем доступе, со множеством функций, о которых просили игроки на этапе демо.

Напомним, Forever Skies — это экшен с элементами выживания, события которого разворачиваются на Земле после экологической катастрофы. Изначально проект рассчитан на одиночное прохождение, и в раннем доступе разработчики обещают игрокам порядка «30 часов геймплея для одиночного прохождения». Но в будущем заявлено, что в Forever Skies появится кооператив на 4 игроков.

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