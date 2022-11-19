. Экшен с элементами выживания Forever Skies перенесли на 2023 год
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экшен с элементами выживания Forever Skies перенесли на 2023 год

Экшен с элементами выживания Forever Skies перенесли на 2023 год


Авторы игры Forever Skies из студии Far From Home объявили о переносе проекта на 2023 год. Игру представили еще в начале этого года — она должна выйти на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, а выпустить проект в ранний доступ обещали до конца 2022 года. Теперь же планы разработчиков изменились:



В первой половине 2023 года игра Forever Skies выйдет в раннем доступе в Steam.



Позже в 2023 году Forever Skies обещают выпустить в полной версии на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

Разработчики в анонсе переноса сообщили, что приняли такое решение из-за положительного отклика игроков на ранее выпущенное демо. По словам создателей Forever Skies, демо-версию проекта опробовало более 80 тысяч человек, большинство из которых оценили ее на 8 (или выше) из 10. Это заставило разработчиков задуматься над выпуском проекта более высокого качества еще в раннем доступе, со множеством функций, о которых просили игроки на этапе демо.

Напомним, Forever Skies — это экшен с элементами выживания, события которого разворачиваются на Земле после экологической катастрофы. Изначально проект рассчитан на одиночное прохождение, и в раннем доступе разработчики обещают игрокам порядка «30 часов геймплея для одиночного прохождения». Но в будущем заявлено, что в Forever Skies появится кооператив на 4 игроков.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Психолог рекомендует Оганесяну и Черно подать на развод
Психолог рекомендует Оганесяну и Черно подать на развод
В Германии заявили о стремлении Украины вовлечь НАТО в конфликт с Россией
В Германии заявили о стремлении Украины вовлечь НАТО в конфликт с
Экшен с элементами выживания Forever Skies перенесли на 2023 год
Экшен с элементами выживания Forever Skies перенесли на 2023 год
Ксения Собчак появилась в своем шоу с новой стрижкой
Ксения Собчак появилась в своем шоу с новой стрижкой
Семейство Аллы Пугачевой раскритиковал Данко
Семейство Аллы Пугачевой раскритиковал Данко
Попугаи играют в прятки и радуются
Попугаи играют в прятки и радуются
Британский премьер прокомментировал встречу с Зеленским
Британский премьер прокомментировал встречу с Зеленским
В Италии заявили о провале попытки изолировать Россию в торговле
В Италии заявили о провале попытки изолировать Россию в торговле
Как правильно одеться в холодную погоду, чтобы не замерзнуть
Как правильно одеться в холодную погоду, чтобы не замерзнуть
Авторы Disney Dreamlight Valley называют «большим успехом» выпуск игры в Game Pass
Авторы Disney Dreamlight Valley называют «большим успехом» выпуск
Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»
Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»
Наталья Штурм собралась замуж
Наталья Штурм собралась замуж

Топ на сегодня

Помощь для дистанционно обучающихся
Помощь для дистанционно обучающихся
Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по территории Польши
Польская Gazeta Wyborcza на схеме показала намеренный удар Украины по
Депутаты новой волны продолжают помогать мобилизованным и их семьям
Депутаты новой волны продолжают помогать мобилизованным и их семьям
Как защитить интеллектуальную собственность
Как защитить интеллектуальную собственность
ВЦИОМ: 64% россиян поддержали присвоение Мариуполю, Мелитополю, Горловке и Луганску почетных званий
ВЦИОМ: 64% россиян поддержали присвоение Мариуполю, Мелитополю,

Еще по теме

Анонсирована игра Forever Skies — экшен с элементами выживания для Xbox Series X | S
Кооперативное приключение We Were Here Forever выйдет на Xbox в январе
Endling — Extinction is Forever получит версию для Xbox Series X | S в начале ноября
Swords and Fairy: Together Forever доберется до приставок Xbox