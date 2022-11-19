. "Этого человека для меня не существует": Верещагин подрался с Филипенко на шоу "Звезды в Африке"

Вадим Карасев

В воскресенье на телеканале ТНТ выйдет 11 выпуск третьего сезона шоу "Звезды в Африке", но некоторые подробности о нем уже известны. Шутка Олега Верещагина с вещами Владимира Селиванова не только расколола команду "синих", но и спровоцировала драку.

"Синие" перед голосованием пытались вывести Олега на чистую воду, однако он до конца не сознавался. Шоумен Верещагин даже получил "Золотого жирафа" за свое лицедейство, но актеру Антону Филипенко поведение соперника не понравилось.

Антон Филипенко и Олег Верещагин

Антон вызвал его на "разговор без микрофонов" и пригрозил, что будет голосовать против него. Между мужчинами завязалась драка, которую пришлось останавливать Вячеславу Малафееву.

"Этого человека больше для меня не существует", — заявил Верещагин после случившегося. Напряженную обстановку подогреет то, что после драки в конце выпуска им придется голосовать за выбытие из игры одного из "красных" и одного из "синих".

На шоу "Звезды в Африке" может разгореться новая любовь

Антон Филипенко мог проявить свой пылкий нрав и потому, что за ним наблюдала его предполагаемая избранница. Ольга Бузова недавно назвала его "секс-символом российского кинематографа" и ее слова, похоже, Антона сильно задели.

После этого он начал ухаживать за звездой и преподнес ей букет цветов. "Когда я был на концерте, не смог прорваться сквозь толпу фанатов. Сейчас есть возможность", — объяснил Филипенко свой поступок. Возможно, в новом выпуске поклонников ждет продолжение этой истории.

На шоу "Звезды в Африке" может разгореться новая любовь