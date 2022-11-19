. Как правильно одеться в холодную погоду, чтобы не замерзнуть

С приходом холодов многие тут же достают все самые теплые вещи и надевают их на себя, чтобы не замерзнуть на улице. В результате этого люди начинают потеть и чувствуют себя некомфортно. Но если одеться грамотно, то тепло можно распределить по всему телу. Несколько проверенных хитростей помогут вам правильно подобрать одежду в холодную погоду.

Принцип многослойности и почему он важен

Для того чтобы тепло сохранялось, зимой важно соблюдать принцип многослойности. Однако это не означает, что под свитер надо надеть футболку. Это может привести к тому, что вы начнете потеть и футболка прилипнет к телу, к тому же еще и промокнет.





Принцип многослойности важно соблюдать правильно, а именно:

обязательно надевать в морозную погоду термобелье — желательно выбирать вещи из качественной синтетики;

свитер и брюки считаются средним слоем;

поверх них можно надевать верхнюю одежду, теплую обувь и шапку.

Соблюдая несложный принцип многослойности можно легко и быстро подобрать одежду под любую погоду. Если же вы находитесь в помещении, то вполне достаточно первых двух слоев.

Одежду из каких материалов лучше всего выбирать на зиму

Зима — неудачный период для того, чтобы носить изделия из хлопка. В противном случае человек быстро начнет потеть на улице. Согласитесь, ходить мокрым по холодным улицам плохо для здоровья. Желательно отдавать предпочтение носкам и нижнему белью из синтетических тканей.





Что касается толстовок и свитеров, то для зимы идеальным вариантом будут флис и натуральная шерсть. Такие материалы отлично справляются с выводом лишнего тепла.

Что касается верхней одежды, то любителям активных занятий и прогулок по зимним улицам лучше обратить внимание на легкие мембранные куртки. Если вы сильно мерзнете и редко гуляете пешком, то можно выбрать тяжелые, но теплые дубленки. Шапки важно выбирать из акрила с флисом — в них вы точно не замерзнете.

Как грамотно одеваться в холодную погоду

Чтобы ноги были в тепле, желательно надеть две пары носков — одни синтетические и сверху теплые из шерсти. Если вы надеваете две пары штанов, то верхние должны быть свободными — так будет обеспечена термоизоляция.





Ни в коем случае не стоит надевать брюки на голое тело, чтобы виднелись открытые щиколотки. Это не выглядит модно, к тому же так легко простудиться. Если обувь высокая, то можно заправить брюки в сапоги.

Зимняя обувь должна быть свободной, чтобы вам было комфортно надевать под ботинки теплые носки. Можно положить в сапоги дополнительные стельки.