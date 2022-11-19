. Как ужиться под одной крышей с Рыбами: 5 советов астрологов

Вадим Карасев

Любовь всегда приятна, но поддерживать её жизнеспособность не всегда легко, тем более с Рыбами. Эксперты в области астрологии рассказали о том, как можно ужиться с Рыбами и продлить приятные моменты в совместной жизни.

Если вдруг вы сейчас находитесь в отношениях с другим представителем Водной стихии, то настоятельно рекомендуем ознакомиться с советами о том, как ужиться под одной крышей со Скорпионами и Раками. Помните о том, что всегда можно найти правильный подход к любому человеку.

Поддерживайте их мечты

Рыбы — это те, кто любит мечтать. Для них это действительно очень важно. Так они визуализируют свои желания. К сожалению, мечтательность делает из Рыб крайне безответственных личностей. Они часто ограничиваются мыслями о том, что нужно делать, так и не переходя к стадии воплощения идей в жизнь. Их нужно подталкивать к этому, но крайне осторожно, чтобы не превратиться для них в надзирателя или родителя. Не ждите от Рыб самостоятельности.

Будьте краткими в общении

Рыбы не выносят длинных занудных разговоров. Если вам нужно пожаловаться на что-то или попросить их что-то сделать, просто скажите об этом — без многочасовых разглагольствований. Они умеют слушать и умеют давать советы, но только в том случае, если вы не будете доставать их нытьем. Рыбы очень быстро устают от таких людей, поэтому стараются от них дистанцироваться.

Выполняйте обещания

Рыб имеют привычку помнить все ваши обещания, данные ранее. Если вы не хотите, чтобы отношения разрушились, всегда выполняйте то, о чем говорите, либо молчите. В противном случае Рыбы не оставят вам шансов во время спора, сетуя на то, что обещаниями не разбрасываются. Они с легкостью примут ваш отказ помочь им с чем-то прямо здесь и сейчас, но точно не простят вам обмана.

Не доставайте Рыб с расспросами об их прошлом

Представители данного Знака Зодиака абсолютно всегда будут иметь какие-то тайны. Этого попросту не избежать. Узнать Рыб на сто процентов не дано никому, поэтому не стоит надоедать им с расспросами о том, что они скрывают от вас. Если им хочется скрыть какой-то факт, на то есть веская причина. Вполне возможно, что Рыбам попросту не хочется, чтобы вы переживали. Они очень хотят сохранить отношения, поэтому очень тщательно взвешивают все за и против, прежде чем рассказать вам о чем-то.

Прощайте им обидчивость

Ничего страшного тут нет. Просто они обижаются буквально на всё. Этого не изменить никак. Вы не сможете заставить Рыб перестать быть собой в этом не самом приятном аспекте. Да, придется жить с этой вечной обидчивостью и пытаться не сорваться, но обиды Рыб крайне быстро проходят и не оставляют негативного следа, так что бояться нечего. Капелька терпения — и все будет в порядке.