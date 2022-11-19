. Как узнать, что о вас собирают информацию в сети ?
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Как узнать, что о вас собирают информацию в сети ?

Как узнать, что о вас собирают информацию в сети ?
Эксперт рассказал, как выяснить, что о вас известно в Интернете. Сегодня все обо всех можно узнать за считанные секунды, — интернет дает просто колоссальные для этого возможности. Выяснить, собирал ли кто-то о вас сведения, доступно каждому, причем для этого даже не нужно дополнительных знаний и умений. Как рассказал генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов, начать можно с того, что просто забить свои данные в любой поисковой системе. «Достаточно поискать информацию в поисковых системах Google и Яндекс, набрав в запросе свои фамилию, имя и отчество. Если при вводе в подсказках появляются ваши ФИО, или в результатах поиска есть варианты, которые содержат персональные данные человека, есть вероятность, что информацию действительно пытались найти посторонние лица», — сказал специалист. По словам Арбузова, некоторые сайты все время собирают информацию о людях, особенно если они являются главами компаний или просто индивидуальными предпринимателями. Поэтому найти в сети сведения о юрлицах обычно бывает проще. В сети также есть электронные справочники, которые создаются на основе данных, попавших в интернет в ходе утечки информации того или иного ресурса. Эксперт отметил, что объемы таких сведений растут, — только за первое полугодие стали доступны 178 млн записей.  Еще один способ, узнать, что кто-то под вас «копает», — обратиться в специальные сервисы. «Например, в Telegram существует значительное количество популярных ботов (около полутора десятков), которые собирают данные о людях, их автомобилях, активности в интернете, открытых организациях, оформленных страховых договорах, социальных сетях, адресах и т.д. Некоторые из них позволяют узнать, сколько раз искали информацию о том или ином человеке», — поделился собеседник с агентством «Прайм». Выяснить, кто именно собирает досье, рядовому пользователю будет непросто. Но чтобы обезопасить себя, важно соблюдать цифровую гигиену, хоть она и не дает 100-процентной защиты.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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