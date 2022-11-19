. Какой наряд больше всего подходит для встречи Нового 2023 года разным знакам зодиака

Приближается 2023 год, который пройдет под покровительством Черного Водяного Кролика. Это милое, спокойное, доброжелательное животное, любящее домашний уют и стремящееся внести в нашу жизнь стабильность и благополучие. Чтобы этот год стал удачным для каждого знака зодиака, нужно постараться встретить его в соответствующем наряде.

Овен





Энергичным и позитивным Овнам рекомендуется остановить свой выбор на ярких расцветках красного, розового и синего цвета. Уместными в год Кролика будут наряды свободного кроя, отделанные блестками и разноцветными камнями, а также крупные декоративные украшения. Овнам следует избегать оранжевого цвета.

Телец





Представители этого спокойного земного знака, любящие комфорт и домашний уют, могут встретить год Кролика в спокойных, неброских одеждах, пошитых из бархата и плюша. Самые подходящие цвета для вечернего наряда Тельца — желтый, зеленый и оливковый. Не подойдет красный и оранжевый. В украшениях также следует придерживаться минимализма.

Близнецы





Близнецы, отличающиеся двойственной натурой, вполне могут подготовить для встречи Нового 2023 года два наряда. Один из них, символизирующий сдержанность — в черных, серых или фиолетовых цветах, второй — в красных или оранжевых. Избегать следует зеленых оттенков. Из украшений больше всего подойдут изделия из золота.

Рак





Чувствительным и эмоциональным Ракам, чтобы чувствовать себя «в своей тарелке» и понравиться покровителю года, рекомендуется выбирать наряды мягкого кроя и «космических» цветов — синего, голубого, серебряного, белого. В качестве украшений можно использовать неброские изделия из серебра. Для вечернего наряда Раков не подходит красный цвет.

Лев





Львам, привыкшим быть в центре внимания, подойдут яркие новогодние костюмы свободного кроя, красного, оранжевого или желтого цвета. Откажитесь от обтягивающих одежд, подчеркивающих фигуру, добавьте больше свободы и раскованности в свой образ. В качестве украшений используйте золотые изделия. Категорически не подойдут черные и коричневые цвета.

Дева





Девы будут комфортно себя чувствовать в обтягивающих фигуру нарядах зеленого, желтого или коричневого цвета, дополненных украшениями из натуральных камней — малахита, сердолика или топаза. Не стоит экспериментировать с красным и синим цветом.

Весы





Чтобы понравиться покровителю 2023 года, Черному Водяному Кролику, Весы должны создать воздушный образ в одежде без четких силуэтов и острых углов. Платья нежных голубых, розовых или пастельных оттенков станут для них идеальным выбором. Подойдет и чисто белый цвет, дополненный золотыми украшениями.

Скорпион





Скорпионы вполне могут остановить свой выбор на черных и красных нарядах из бархата, атласа или кожи. Дополненные элементами из железа и стали, они создадут неповторимый образ для этого страстного и загадочного знака.

Стрелец





Энергичным и целеустремленным Стрельцам подойдет яркая одежда свободного кроя, не сковывающая движений. Лучше всего остановить свой выбор на фиолетовых, синих или зеленых оттенках. Не стоит использовать красный цвет. В качестве украшения желательно использовать только одно, но достаточно броское изделие — кулон, браслет или массивный перстень.

Козерог





Для Козерога важно даже на Новый год оставаться собой, поэтому ему вполне подойдут темные оттенки — черный, коричневый, темно-серый. В комбинации с ними можно использовать белый цвет. А вот украшения могут быть яркими и контрастными по отношению к одежде, например — синий или красный кулон.

Водолей





Этот воздушный знак, отличающийся сложной и многогранной натурой, может позволить себе выглядеть на Новый год космически. Выбирайте нестандартные, воздушные наряды свободного кроя, серебристого, молочного или белого цвета. Черный использовать не стоит, он упрощает. В качестве украшений подойдут серебряные цепочки, пояса и браслеты.

Рыбы





Рыбам не занимать фантазии в создании нужного лука, но в 2023 году им следует ориентироваться на водную тематику. Лучше всего обратить внимание на одежду голубого или синего цвета, аквамарина или морской волны, украшенную ракушками или жемчугом и создающую воздушный, сказочный образ.