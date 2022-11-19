. Катя Гордеева не желает встречаться с Архиповым только ради Дом-2
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Катя Гордеева не желает встречаться с Архиповым только ради Дом-2

Катя Гордеева не желает встречаться с Архиповым только ради Дом-2
Екатерина Гордеева до сих пор не уверена, видит ли она в Кирилле Архивов своего мужчину и сомневается в его верности, ведь он в любой момент может уйти к Гориной. Кирилл Архипов уверен, что ему и Екатерине Гордеевой стоит официально объявить себя парой, чтобы они могли бороться за комнату, и в целом хорошо узнать друг друга в ходе совместного проживания. Более того, он пытается убедить девушку, что им необходим интим. Он уверен, что если они сблизился и начнут строить полноценные отношения, то смогут стать полноценной парой.

Однако сама Екатерина не желает создавать с Архиповым пару исключительно ради проекта. Девушка до сих пор не осознала, её ли это мужчина. Более того, сам Кирилл открыто демонстрировал, что в любой момент может вернуться к Гориной. Неудивительно, что Гордееву из-за этого гложет серьёзные сомнения. Она думает, что парень просто играет и делает привязать её к себе.
В одном из эфиров паре пришлось оправдываться, в результате чего Катя заявила, что у них уже был первый поцелуй. Однако сам Кирилл данную фразу не подтвердил. Интересно, они просто не смогли договориться за периметром? Или кто-то из них банально врёт? Но кто?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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