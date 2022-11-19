. Ксения Собчак краев не видит, заявил известный психолог

Ведущая и журналистка Ксения Собчак взяла интервью у Сатьи Даса, который в гневе выскочил от нее. Весной светская львица взяла интервью у известного психолога Сатьи Даса. Беседа длилась около двух часов, и гость шоу признается: еле сдерживал себя, чтобы не уйти или оскорбить телеведущую. 50-летний Сатья Дас не скрывает скептического отношения к Ксении Собчак. Психолог признается, что шел на интервью к журналистке, желая изменить о ней мнение. В итоге беседа для YouTube-шоу «Осторожно: Собчак» получилась напряженной. Собеседники встали по разные стороны баррикад, но старались аргументировать свои взгляды на те или иные темы. «Была надежда, что ты, может быть, ошибаешься в человеке. Но ничего не изменилось. Возможно, и она во мне не ошиблась. Поэтому получилось каких-то несколько миллионов просмотров. Если человек хочет меня слушать, я говорю, если нет, то не говорю. Хотелось ли мне встать и уйти? Ну у меня были некие обязательства касательно времени. Я бы не встал и не ушел. Я дал слово, что два часа будем говорить. Когда время закончилось, то каждые пять минут я показывал на часы, мол, мне пора уходить», — негодовал коуч.Сатья заявил, что беседа становилась все более скованной. Психолог спешил закончить интервью. Эти моменты, по его словам, были вырезаны при монтаже, а точную дату съемок и вовсе указали вскользь. «Там всего лишь одна манипуляция. Интервью записано в декабре 2021 года, а выдано в марте 22-го как мое видение по поводу неких событий. Обычно даты указывают, чтобы человек понимал, какая была атмосфера. Может, и отметили, но я не заметил. Бог с ним. Это же не мама меня обманула. Все было предсказуемо. Я не чувствовал себя спокойно, находился в тщательно скрываемом гневе. Ситуация патовая. Ты не можешь просто встать и сказать: «Ты что, коза, творишь? Края не видишь?» Но она же женщина по большому счету. Для меня это важный фактор. Какие-то вещи переступить не мог», — сказал Дас в YouTube-шоу «50 вопросов».