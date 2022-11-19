. Ксения Собчак появилась в своем шоу с новой стрижкой

Ведущая Ксения Собчак показала новую прическу, которая не понравилась подписчикам. Ксения Собчак избавилась от длинных локонов на фоне переживаний по поводу уголовного дела, по которому арестованы её помощники. Ведущая поступила так же, как многие девушки поступают после тяжелого расставания. Она отправилась в салон красоты и попросила «рубануть» ей каре. В Сети неоднозначно отреагировали на новый имидж Собчак. Большинство фанатов журналистки недовольны её решением. По их мнению, такая форма каре сильно её старит и выглядит несовременной. Мол, ведущая стала похожа на 50-летнюю тетку.Впрочем, Ксению никогда особо не волновало, что о ней говорят другие. Поэтому вряд ли она обратится к стилисту с просьбой исправить ситуацию. Похоже, что Собчак собой вполне довольна и считают выбор стрижки подходящим. Кстати, в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» ведущая не только похвасталась новым образом, но и опровергла слухи о беременности. Она снималась в приталенном жакете и демонстрировала отсутствие округлившихся форм, о которых на днях публике рассказывал блогер Рустам Солнцев. Напомним, что накануне Собчак устроила семейную вечеринку по случаю дня рождения сына Платона. Поздравить ребенка с 6-летием, по слухам, приехал даже его отец, эмигрировавший еще весной в Израиль.