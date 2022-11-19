. Ксения Собчак высказалась о своих коллегах, сидящих за вымогательство

Ведущая и журналистка Ксения Собчак попала в громкий скандал. Ее коллеги Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев арестованы по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Сейчас журналистка делает все, чтобы доказать невиновность сотрудников. *Олег Кашин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 03.06.2022. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено журналистом Олегом Кашиным, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Журналист Олег Кашин* поговорил с Ксенией Собчак по телефону и получил от нее комментарий по поводу дальнейшей судьбы Кирилла Суханова, Ариана Романовского, Тамерлана Бигаева, ставших фигурантами громкого уголовного дела.Журналистка не стала вдаваться в подробности, но подчеркнула, что делает все ради их освобождения. «Даже не знаю, что передать аудитории. Мне кажется, что сейчас самое главное — это судьба моих ребят, коллег. Чем и занимаюсь все эти дни», — поделилась 40-летняя Собчак с Кашиным. Олег решил все же задать Ксении провокационный вопрос. «Ну ты видела, что все восприняли, мол, ты их слила? Это так выглядит» — обратился журналист к коллеге. Собчак не стушевалась и дала четкий ответ. «Можно я не буду комментировать. Сейчас меня это волнует меньше, чем то, что происходит с ребятами», — призналась телезвезда. Напомним, Ксения пыталась лично уладить конфликт с Сергеем Чемезовым и публично попросила у него прощения. «В связи со вчерашними публикациями в Telegram-каналах имею сказать следующее. Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — разоткровенничалась Ксюша в соцсети.